Stare zdravstvene knjižice važe do kraja 2022, e-knjižicama duži rok važenja

Fond zdravstvenog osiguranja RS donio je odluku da stare zdravstvene knjižice važe do kraja 2022. godine, te su pozvali one koji još nisu, da preuzmu nove elektronske knjižice.

"Budući da je blizu 80 odsto osiguranih lica preuzelo svoju elektronsku karticu, tačnije oko 740.000, stvorili su se uslovi da se odredi rok važenja stare zdravstvene knjižice. Tako da će se stara zdravstvena knjižica moći upotrebljavati do kraja ove godine, odnosno osiguranici koji još nisu preuzeli svoju elektronsku karticu trebalo bi da to učine do kraja 2022. godine", saopšteno je iz FZO RS.