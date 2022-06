Skoro 95 odsto građana Republike Srpske ima antitijela, najefikasnije vakcine ''sputnjik'' i ''fajzer''

Od 4.463 građana Republike Srpske, 94,5 dsto je do kraja marta ove godine imalo antitijela na virus korona, dok su se vakcine "sputnjik" i "fajzer" pokazale kao najefikasnije, pokazali su rezultati istraživanja koje je u Srpskoj obavljeno od 12. januara do 31. marta ove

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić rekao je da su istraživanje uradili predstavnici medicinskih fakulteta u Banjaluci i Foči u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske i uz logističku i finansijsku podršku Svjetske zdravstvene organizacije.

"Prije više od godinu dana urađena je prva faza istraživanja koja je pokazala da je prokuženost bila oko 40 odsto, odnosno 40 odsto stanovnika na ovaj ili onaj način je imalo antitijela i to prije pojave vakcine. Nakon toga smo radili drugu fazu u aprilu prošle godine kada su samo analizirani zdravstveni radnici po domovima zdravlja koja je pokazala da 70 odsto njih bilo prokuženo virusom i da su imali antitijela", rekao je Škrbić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, u istraživanju je učestvovalo 61 odsto žena i 39 odsto muškaraca. Kako je dodao, 57 odsto ih je bilo iz gradova, 26 odsto sa sela.

"Kada je riječ o obrazovanju, osnono obrazovanje je imalo njih 12 odsto, srednjoškolsko 50 odsto i visoko 30 odsto", rekao je on.

Kako je naglasio, najveći broj onih sa antitijelima su sa krvnom grupom A pozitivni-26,2 odsto, nula pozitivno-20.4 odsto.

Govoreći o vakcinaciji, Škrbić je naglasio de je prema ovoj studiji u Srpskoj ukupan broj vakcinisanih 58 odsto, od čega je 35,3 odsto je primilo kinesku vakcinu "sinofarm", 30,7 odsto "fajzer" i 28,9 odsto rusku vakcinu "sputnjik".

Škrbić kaže i da je studija pokazala da je kod građana koji su imali virus korona i koji su vakcinisani imunski odgovor bio najjači.

"Oni koji su vakcinisani, a nisu imali virus korona bilo je oko 8,7 odsto seronegativnih. S druge strane, oni koji nisu vakcinisani, a imali su kovid je nešto veći broj seronegativnih dok je kod onih koji nisu ili ne znaju da su preležali virus korona i nisu vakcinisani najveći broj negativnih-24,7 odsto, odnosno skoro četvrtina nije imala antitijela", pojasnio je on.

Kada je riječ o efikasnosti vakcina, Škrbić je naveo da je najmanje negativnih koji su dobili vakcinu "sputnjik" i "fajzer", dok je kod "sinofaerma" procenat negativnih 74 odsto.

"Ispostavilo se da najbolju efikasnost imaju `fajzer` i `sputnjik` i da njihova međusobna razlika nije značajna. S druge strane pokazalo se da je `sinofarm` značajno manje efikasan od pomenutih vakcina", rekao je Škrbić.

Dekan Medicinskog fakulteta u Foči Dejan Bokonjić rekao je da predstoji treća faza studije gdje će biti praćeno održavanje antitijela u krvi pacijenata, kako bi bilo utvrđeno koiko dugo traje imunitet.

"To će biti veoma važno za one koji su vakcinisani i bolovali, one koji se se samo vakcinisali ili su samo bolovali pa da se utvrdi da li postoji razlika u održavanju antitijela i koliko je to procentualno u tim grupama pacijenata", rekao je Bokonjić te je najavio da bi treća faza studije trebalo da počne na jesen.