Žuto upozorenje: Očekuje se nestabilo vrijeme, najavljene obilnije padavine

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno, sredinom dana nestabilno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom u većini krajeva.

Izvor: mondo.ba

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni, u zoni pljuskova ponegde pojačan, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusevih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Žuti meteoalarm u BiH upozorava danas na pojačan vjetar u sjeverozapadnim područjima, obilnije padavine u istočnim i centralnim predjelima, te grmljavinu na jugu.

Uveče i tokom noći pojačan vjetar, sa udarima od 40 do 50 kilometara na čas očekuje se na području Banjaluke i Prijedora, kao i padavine od 20 do 50 litara po metru kvadratnom i grmljavina.

U Trebinju, Višegradu i Foči očekuje se grmljavina, te se skreće pažnja na oprez u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni.

Na području Bihaća očekuje se vjetar do 40 kilometara na čas, kao i padavine od 20 do 30 litara po metru kvadratnom, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Na području Livna i Mostara moguća je oluja sa grmljavinom. "Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni", dodaje se u saopštenju.

Padavine od 15 do 25 litara po metru kvadratnom, kao i grmljavina, očekuju se na području Sarajeva i Tuzle.

"Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju usljed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode", dodaje se u saopštenju.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH zbog nestabilnog vremena sa povremenim padavinama i učestalim odronima neophodna je maksimalno oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Od danas do kraja godine na dionici regionalnog puta Prijedor tri-entitetska granica /Stara Rijeka/ biće izmijenjen režim saobraćaja za vrijeme prelaska radnih mašina preko ovog pravca tokom eksploatacije rudnika LJubija.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac, radi isključivanja i uključivanja mehanizacije na teren koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor, te zbog radova na regionalnim pravcima entitetska granica Ćesim-Pridvorci i Teslić dva-Teslić tri entitetska granica Podjezera.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj jedan radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva, kao i na dijelu pravca Čelinac-Kotor Varoš i na regionalnom putu Čelinac-Ukrina.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu Rudanka-Doboj zbog radova na spoju sa prilaznim putem prema petlji Rudanka na auto-putu, te na dionici regionalnih puteva Srbac-Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva-Razboj, i na pravcu Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na regionalčnom pravcu Jezero-Šipovo, te Šipovo-entitetska granica /Novo Selo/.

Jednom kolovoznom trakom naizmjenično zbog radova saobraćaj se odvija na magistralnom putu Bijeljina-Šepak, te zbog aktiviranog klizišta na pravcu Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, na regionalnim putevima Bistrica-Podgrab i Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog deminiranja na snazi su polučasovne obustave saobraćaja od 8.00 do 16.00 časova na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, na lokalitetu mjesta Poloj i Liješće, od 8.00 do 14.00 časova na pravcu Šamac jedan-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina, te na regionalnom putu Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa od 8.00 do 15.00 časova.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zbog opasnosti od pojave klizišta zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretnjake između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Zabrana se ne odnosi na vozila Rudnika i termoelektrane Ugljevik.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Banj brdo-Bijeljina-Rača, entitetska granica Stanić Rijeka-granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod, te Doboj-auto-put-Banjaluka-Prijedor entitetska granica Koprivna.

U FBiH na snazi je obustava saobraćaja svaki dan, osim nedjelje i praznika, na dionici Buna-Počitelj, u mjestu Ševaš NJive, od 9.00 do 12.15 časova, od 13.15 do 15.00 časova i od 17.00 do 19.00 časova, a za to vrijem

vozila će se preusmjervati na alternativne pravce.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časovima se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Aktuelni su radovi i na pravcima Konjic-Jablanica /tunel Crnaja/, Donji VakuF-Travnik /Komar/, Žepče-Zenica /Golubinja/, Ripač-Dubovsko i Šamac-Orašje /dionica Grebnice-Bazik/.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja, a prelaz Krstac na granici sa Crnom Gorom na pravcu Gacko-Nikšić otvoren je do 30. septembra.