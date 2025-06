Vremenski rolerkoster: Sutra do 36 stepeni, a u ponedjeljak pad temperature i pljuskovi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će tokom većeg dijela dana biti pretežno sunčano i veoma toplo, ali se kasno poslije podne i tokom noći očekuju padavine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Naoblačenje sa sjevera premještaće se ka jugoistoku, te se ponegdje očekuju prolazna kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom, pri čemu će biti i jakog sjevernog vjetra.

Nebo će tokom dana i dalje biti zamućeno usljed prisustva saharskog pijeska, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od 12 na jugozapadu do 20 na sjeveroistoku, u višim predjelima od devet, a maksimalna dnevna od 31 do 36, u višim predjelima od 26 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova, uveče u skretanju na sjeverne smjerove i pri pljuskovima jak.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je pretežno sunčano, podacu su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Početak radne sedmice donosi nagli pad temperature. Kiša ili pljuskovi su mogući lokalno još tokom jutarnjih časova u ponedjeljak. Tokom prvog dijela dana biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo.

U nastavku dana očekuje se sve sunčanije vrijeme, uz dnevni razvoj oblaka u Hercegovini iz kojih je moguća prolazna kiša ili pljusak praćen grmljavinom.

Biće i vjetrovito, s povremeno pojačanim, a u Hercegovini uveče i jakim sjevernim vjetrom.

Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha od 24 do 28, na jugu do 31, a u višim predjelima od stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

