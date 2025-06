Dodik: BiH neće potpisati nikakav ugovor o prihvatu migranata

BiH neće potpisati nikakav ugovor o prihvatu migranata sa bilo kog prostora, jasno je danas poručio predsjednik Republika Srpske Milorad Dodik.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Za nas je to neprihvatljivo. Bilo nam je jasno kada je došao ministar inostranih poslova Velike Britanije u Sarajevo da je to glavno pitanje. Nikakva podrška Bosni, demokratskim procesima, to je bilo glavno pitanje da osjeti atmosferu", istakao je Dodik.

On je dodao da su britanskom ministru, kada je boravio u Sarajevu, muslimani rekli da je to ok.

Ako hoće da ih ilegalno naseljavaju u Federaciji BiH, Dodik je rekao da je to njihov problem, ali da u Republici Srpskoj neće moći.

Dodik je podsjetio i da u vrijeme migrantske krize Republika Srpska nije dozvolila da budu parkirani na ovom prostoru.

"Rekli smo da ovdje nisu dobrodošli i obezbijedili im brz prolazak. Nema razloga da mijenjamo naš pristup bez obzira što sad čujemo britanskog premijera koji ne propusti priliku da kaže da bi BiH trebalo da prihvati njihove delinkventne migrante", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Kako je pojasnio, oni bi izabrali dobre i sebi ostavili, a loše, kvazikriminalce i kriminalce izbacivali, pa da se mi njima bavimo, a onda bi stalno govorili kako smo nestabilan prostor.

Dodik je naveo kako je britanski ministar inostranih poslova otišao i na sastanak sa opozicijom iz Republike Srpske gdje je pominjana priča o migrantima, ali da to oni neće da priznaju.

Tada je, dodao je Dodik, britanski ministar rekao da je to glavna politika kojom će se Britanija baviti narednih godina i da BiH vide kao partnera.

Ukazao je da su lideri PDP-a Draško Stanivuković i SDS-a Milan Miličević, koji su sjedili tamo gdje se kaže da za BiH treba da se sprovedu politike ubacivanja migranata iz Velike Britanije, morali reagovati i znati da Republika Srpska participira u odlučivanju u BiH i ako dođu onda se preuzima obaveza i za Srpsku.

"Nisu reagovali. Stvari su se razotkrile onda kada se vjerovatno ministar, što mogu da pretpostavim, vratio u Britaniju i rekao svom premijeru sve je ok, zato je premijer tako jasno rekao `BiH ok`. Nije ok, ja mu poručujem da neće biti", istakao je predsjednik Srpske.

On smatra da će oni zato još više podržavati opoziciju, koja ćuti o tom pitanju.

"Ali, na svu sreću to ih se ne pita. Neće to moći", zaključio je Dodik.

SRNA