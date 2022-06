Načelnik Novog Grada: Sanacije nakon nevremena će dugo trajati

Nakon jučerašnjeg nevremena u Novom Gradu u kojem su zbog obimne kiše bile poplavljene skoro sve ulice, danas je stanje nešto bolje. Načelnik opštine Miroslav Drljača za Mondo je rekao da je šteta velika i da se još procjenjuje.

Drljača kaže da su nadležne službe na terenu, te da šteta još nije procijenjena.

"Šteta još uvijek nije procijenjena. Dobijamo informacije iz sata u sat od ljudi sa terena o tome gdje se i šta desilo. Sigurno da su oštećenja zaista ozbiljna.Imamo pojavu klizišta i odrona, govorimo o lokalnim putevima koji su makadamskog karaktera i tu je šteta velika", rekao je on.

Načelnik opštine predviđa da će sanacija štete nakon nevremena dugo trajati.

Novi Grad pod vodom nakon obilne kiše koja je padala sat vremena



"Poslali smo građevinske mašine na one lokacije gdje je došlo do oštećenja koja su najvažnija, kao što su začepljenja potoka, odvoda i kanala, i na neki način smo to završili. Sama procjena štete vrijednosti i sanacije će dugo trajati", zaključio je Drljača.

U Novom Gradu, u užem gradskom području, juče je za oko dva časa palo 111 litara kiše po metru kvadratnom, sve gradske ulice i saobraćajnice su bile poplavljene i otežano se odvijao saobraćaj.

