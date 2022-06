I danas oblačno sa kišom, jači pljuskovi i grad u Semberiji

U BiH se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u Semberiji lokalne nepogode uz jače pljuskove i pojavu grada ponegdje.

Izvor: MONDO/P. Vujić

Jutros je oblačno vrijeme uz povremenu slabu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prije podne i sredinom dana padavine prestaju u većini predjela uz malo toplije vrijeme i povremene sunčane periode. Sredinom dana i poslije podne na istoku ponovo jačaju pljuskovi sa grmljavinom.

Uveče pljuskovi će se širiti od istoka ka zapadu, a na jugu Hercegovine biće suvo, sunčanije i vjetrovito vrijeme.

Duvaće umjeren do pojačan vjetar, sjeverni i sjeveroistočni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 26, na jugu do 28, u višim predjelima 16 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7 časova:

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica sedam, Sarajevo 15, Bihać 17, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Tuzla, Zenica i Zvornik 18, Prijedor 19, Mostar i Trebinje 23 i Neum 24 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH ovog jutra odvija po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, dok je u kotlinama i uz riječne tokove smanjena vidljivost zbog magle.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske ističu da su na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, što je razlog za dodatni oprez u vožnji.

Zbog asfaltiranja dionice magistralnog puta Prijedor - Banjaluka, Ivanjska - Dragočaj od danas je potpuno obustavljen saobraćaj.

Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na regionalni put Omarska - Bronzani Majdan - Banjaluka.

Saobraćaj se može odvijati i magistralnim putem Prijedor - Kozarska Dubica - Gradiška - Banjaluka.

Preusmjeravanje se ne odnosi na vozila lokalnog stanovništva, kao i na vozila hitnih službi.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na dionici magistralnog puta Derventa - Derventa /Žirovina/ izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Od danas je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na dionici regionalnog puta Prijedor tri - granica Republike Srpske/FBiH /Stara Rijeka/ za vrijeme prelaska radnih mašina preko tog puta, tokom eksploatacije rudnika LJubija.

Zbog radova na magistralnom putu Bijeljina - Šepak saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Prijedor - Kozarac, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka - Prijedor izmijenjen je režim vožnje.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Teslić dva - Teslić tri - granica Republike Srpske/FBiH /Podjezera/.

Zbog opasnosti od pojave klizišta na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik - Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran - Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje - Donja Trnova - Glavičice - Mezgraja.k.

Zbog oštećenja mosta, zabranjuje je saobraćaj za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja većeg od 10 tona po osovini, na mostu Kralja Aleksandra, preko rijeke Lim, na dionici magistralnog puta granica Brodar - granica Republike Srpske/Srbije /Rudo/, a za ostala vozila brzina kretanja preko mosta ograničena je na 20 kilometara nhačas.

Zbog izgradnje razvodne mreže vodovoda, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dijelu magistralnog puta Čelinac - Kotor Varoš i na dionici regionalnog puta Čelinac - Ukrina.

Na dionici magistralnog puta Rudanka - Doboj jedan, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, radi isključivanja i uključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Na magistralnom putu Rudanka - Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na spoju tog magistralnog puta i prilaznog puta prema petlji Rudanka na auto-putu.

Zbog klizišta, saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča - Goražde, u mjestu Filipovići /na liniji razgraničenja/, odvija otežano, jednom trakom.

Produženi su radovi na dionicama regionalnih puteva Srbac - Gornja Vijaka jedan - Gornja Vijaka dva - Razboj, Razboj - Tedin Han i Tedin Han - Teslić zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Na regionalnom putu Bistrica - Podgrab, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na toj dionici zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, zbog radova na regionalnom putu granica Republike Srpske/FBiH Ćesim - Pridvorci.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Šipovo - granica Republike Srpske/FBiH /Novo Selo/, izmjenjen je režim vožnje i postavljena je privremena signalizacija koja reguliše saobraćaj.

Zbog radova na regionalnom putu Jezero - Šipovo izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom naizmjenično saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje - Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku na dionici magistralnog puta Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Na području FBiH zbog radova na dionici Buna - Počitelj u mjestu Ševaš NJive, na snazi su obustave saobraćaja u vremenu od 9.00 do 12.15 časova, od 13.15 do 15.00 časova i od 17.00 do 19.00 časova.

Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren na alternativne pravce Tasovčići - Tromeđa - Mostar, Tasovčići - Masline - Buna i Tasovčići - Domanovići - Buna.

Zbog radova na auto-putu za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u zonama petlje Sarajevo sjever i petlje Podlugovi, u oba smjera. Radovi se izvode i na vijaduktu Klopče na dionici Zenica sjever - Zenica jug, gdje se saobraćaj odvija preticajnom trakom, dok je vozna traka zatvorena za saobraćaj.

Na magistralnom putu Jajce - Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom. U noćnim časovima, od 22.00 do 6.00 časova saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraćaj se odvija i na putnim pravcima Konjic - Jablanica, Donji Vakuf - Travnik, Žepče - Zenica, Ripač - Dubovsko i Šamac - Orašje.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Otvoren je granični prelaz Krstac na putu Gacko - Nikšić.

(Mondo/Srna)