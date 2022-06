I danas vruće, budite oprezni ako putujete

U BiH će danas biti veoma toplo vrijeme uz promjenljivu oblačnost, poslijepodne mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, dok lokalno može biti i nepogoda.

Izvor: Shutterstock/Georgii Shipin

Jutro je pretežno vedro i sunčano, na sjeverozapadu oko rijeka mjestimično sa maglom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 28 do 34, lokalno i do 36 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće vjetar sjevernog i sjeverozapadng smjera.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac i Čemerno 14, Sarajevo i Han Pijesak 15, Rudo 16, Mrkonjić Grad 17, Tuzla i Novi Grad 18, Bijeljina i Zenica 19, Banjaluka, Doboj, Prijedor i Bileća 20, a Trebinje 22 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se usporeno odvija samo na dionicama gdje se izvode radovi, a iz Auto-moto saveza Srpske upozoravaju vozače na povećan broja biciklista i motociklista na putevima.

Iz Saveza navode da, budući da se očekuje tropska vrućina, vozači prave češće pauze i izbjegavaju rizična preticanja.

Zbog izvođenja radova, danas i sutra saobraćaj je potpuno obustavljen na magistralnom putu Prijedor-Banjaluka, od Tunjica do Šargovca, a vozila će biti preusmjeravana na alternativni putni pravac Omarska-Bronzani Majdan-Banjaluka ili Prijedor-Kozarska Dubica-Gradiška-Banjaluka.

Vozila lokalnog stanovništva radi prilaza kućama, javnog prigradskog prevoza putnika kao i vozila hitnih službi biće preusmjeravana na lokalni put Zalužani-Kuljani-Dragočaj.

Na dijelu magistralnih puteva, odnosno na obilaznici oko grada Bijeljina, izvode se radovi na sanaciji kolovoza, te se saobraćaj odvija usporeno, uz kratkotrajne prekide, a vozači treba da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na dionici regionalnog puta Prijedor tri- entitetska granica /Stara Rijeka/ za vrijeme prelaska radnih mašina preko ovog pravca tokom eksploatacije rudnika Ljubija.

Zbog izvođenja radova istražnih bušotina na lokalitetu HE B-3 i B-2a, do sutra će biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu MI-111, dionica Dobro Polje-Miljevina.

Radi izvođenja deminerskih radova ima povremenih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Miljevina-Brod na Drini jedan, u mjestu Izbišno, opština Foča, mjesto Miljevina, od 7.00 do 17.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja saobraćaja.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj jedan radi isključivanja i uključivanja na teret mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela "Putnikovo brdo dva" i na dionicama Čelinac-Kotor Varoš i Čelinac-Ukrina zbog izgradnje razvodne mreže vodovoda.

Zbog izvođenja deminerskih radova i na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, na lokalitetu mjesta Poloj i Liješće, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova, dolazi do obustava saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog deminiranja terena do 1. septembra dolaziće do povremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Šamac jedan-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina, i to u periodu od 8.00 do 14.00 časova.

Povremene obustave saobraćaja izvodiće se u intervalima 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja saobraćaja.

Radi izvođenja deminerskih radova, dolazi do povremenih, polučasovnih obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta RI-3104 Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.

Zbog radova na magistralnom putu Bijeljina-Šepak, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom naizmjenično, a izmijenjen je režim vožnje i na dionici Prijedor-Kozarac, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije, koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na pravcu entitetska granica Ćesim-Pridvorci, te na regionalnom putu Teslić dva-Teslić tri entitetska granica /Podjezera/.

Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići /na samoj liniji razgraničenja/ odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Produženi su radovi na dionicama regionalnih puteva Srbac-Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja, kao i na regionalnoj dionici Šipovo-entitetska granica /Novo Selo/ zbog rehabilitacije puta, te na pravcu Jezero-Šipovo.

Na regionalnom putu Bistrica-Podgrab, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom. Napominjemo da su u toku radovi na sanaciji ovog klizišta.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Ukrina-Gornja Vijaka.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima granični prelaz Rača-Šamac-Karuše, Stanić Rijeka-granični prelaz Brod, Doboj-auto-put-Banjaluka-Prijedor-entitetska granica Koprivna, entitetska granica Stanić Rijeka-entitetska granica Karuše, entitetska granica Banj brdo-Bijeljina-granični prelaz Rača i entitetska granica Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod.

U Federaciji BiH u toku su radovi na auto-putu A-1 u zoni petlje Sarajevo sjever, kao i na vijaduktu Klopče na dionici Zenica sjever-Zenica jug, gdje je vozna traka zatvorena za saobraćaj.

Polučasovne obustave saobraćaja zbog deminiranja terena su na magistralnom putu Cerik-Lončar /na dionici Cerik-pijaca "Arizona"/ radnim danima od 8.30 do 16.00 časova, a alternativni pravac je Cerik-Brčko-Orašje.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu "Skela" tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časovima se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima Cazin-Velika Kladuša, Donji Vakuf-Travnik /Komar/, Žepče-Zenica /Golubinja/, Ripač-Dubovsko i Šamac-Orašje /dionica Grebnice-Bazik/.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.