Još jedan tropski dan: Temperatura do 39 stepeni, poslije podne moguće lokalne nepogode

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje vruće vrijeme, uz najvišu temperaturu vazduha do 39 stepeni Celzijusovih, dok su poslije podne moguće lokalne nepogode.

U drugoj polovini dana od zapada ka istoku biće uslova za pojavu pljuskova sa grmljavinom, lokalno može biti i nepogoda, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom noći u dosta mjesta očekuje se tropska noć jer temperatura neće padati ispod 20 stepeni Celzijusovih.

Maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, u toku noći u skretanju na sjeverni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u većini krajevima preovladava vedro vrijeme.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Srebrenica i Čemerno 16, Višegrad, Rudo, Han Pijesak, Bjelašnica i Gacko 17, Sokolac, Foča, Šipovo i Drinić 18, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Livno i Drvar 20, Sarajevo, Zvornik, Nevesinje i Bugojno 21, Prijedor, Bihać i Ribnik 22, Bileća 23, Banjaluka, Doboj i Trebinje 24, Srbac i Mostar 25, te Bijeljina 26 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je jutros vozače na povećan broj motociklista na putevima, a vozačima savjetuje da izbjegavaju putovanje na duže relacije u najtoplijem dijelu dana.

Na mjestima gdje se izvode radovi saobraćaj se odvija usporeno, a na pojedinim dionicama dolazi i do obustava.

Zbog asfaltiranja magistralnog puta Prijedor-Banjaluka, dionica od Dragočaja do Tunjica, saobraćaj se od danas, pa do nedjelje, 3. jula, potpuno obustavlja. Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na regionalni put Omarska-Bronzani Majdan-Banjaluka.

Vozila još mogu da saobraćaju i magistralnim putem Prijedor-Kozarska Dubica-Gradiška-Banjaluka.

Usporeno i uz izmjene, zbog radova, saobraća su na putevima Prijedor-Kozarac, Banjaluka-Prijedor, Prijedor tri-Stara Rijeka, Rudanka–Doboj, Bijeljina-Šepak, Teslić-Podjezera, Srbac-Gornja Vijaka-Razboj, Razboj-Tedin Han, Tedin Han-Teslić, Ćesim-Pridvorci, Šipovo-Novo Selo i Jezero-Šipovo.

Do povremenih obustava u saobraćaju zbog deminerskih radova dolazi na putevima Miljevina-Brod na Drini, Brod-Odžak, Šamac-Grebnice, Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina, Polje-Podnovlje.

Zbog opasnosti od pojave klizišta na putu Stari Ugljevik-Glavičice zabranjen je saobraćaj i putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Saobraćaj se odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom, zbog aktiviranog klizišta na putevima Foča-Goražde, Bistrica-Podgrab, Ukrina-Gornja Vijaka, dok na putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila prolaze otežano, a za teretna je saobraćaj obustavljen.

Vangabaritni teret kretaće se putevima Donje Ledenice-Crkvina-granični prelaz Šamac, Stanić Rijeka-granični prelaz Brod, Doboj-autoput-Banjaluka-Prijedor-Koprivna, Banj Brdo-Bijeljina-granični prelaz Rača, Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod i Karuše-granični prelaz Brod.

U Federaciji BiH danas i sutra će, zbog minerskih radova, na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac, /dionici Ripač-Dubovsko/ od 10.00 do 11.00 i od 13.00 do 14.00 časova doći će do obustava saobraćaja. Alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac.

Na vijaduktu Klopče na dionici auto-puta Zenica sjever-Zenica jug zbog sanacionih radova saobraćaj se odvija preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj. Radovi se izvode i u zoni petlje Sarajevo sjever, gdje se saobraćaj odvija usporeno.

Zbog izgradnje pristupnih puteva za auto-put u mjestu Ševaš NJive na magistralnom putu Žitomislići-Počitelj vozila će saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

U toku su deminerski radovi na magistralnom putu Cerik-Lončari /dionica Cerik-pijaca "Arizona"/. Obustave traju pola časa, a 15 minuta se propuštaju vozila. Za vrijeme obustave u funkciji je i alternativni pravac Cerik-Brčko-Orašje.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časovima se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, vozi se na putnim pravcima: Donji Vakuf-Travnik /Komar/, Žepče-Zenica /Golubinja/, Bihać-Bosanski Petrovac /dionica Ripač-Dubovsko/ i Šamac-Orašje /dionica Grebnice-Bazik/.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.