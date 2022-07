Pretežno sunčano, ali uz sjeverni vjetar

U BiH će danas biti pretežno sunčano vrijeme, uz dnevnu temperaturu vazduha do 29 stepeni Celzijusovih.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, povremeno pojačan u južnim predjelima, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima od devet stepeni, a maksimalna dnevna od 23 do 29 na sjeveru i jugu, u centralnim i višim predjelima od 18 do 22 stepena Celzijusova.

Jutros preovladava pretežno sunčano vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00: Bijelašnica dva, Čemerno 10, Han Pijesak, Mrakovica i Šipovo 12, Sokolac, Mrkonjić Grad i Kalinovik 13, Gacko, Drinić i Novi Grad 14, Sarajevo, Rudo, Bugojno i Foča 15, Banjaluka, Tuzla, Nevesinje, Prijedor, Zvornik, Ribnik i Bihać 16, Doboj, Srbac, Livno, Gradačac i Drvar 17, Bijeljina i Višegrad 18, Bileća, Trebinje i Zenica 19, te Mostar 23 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a izmjene su aktuelne na putevima na kojima se izvode radovi i u srednjem Podrinju zbog održavanja komemorativnog skupa, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama magistralnih puteva Karakaj-Vlasenica, Konjević Polje-Bratunac i regionalnom putu Bratunac-Srebrenica do 20.00 časova na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila iznad 3,5 tone ukupne mase.

Takođe, povodom održavanja komemorativnog skupa u Potočarima u Srebrenici zabranjen je prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na dionicama magistralnih puteva Drinjača-Konjević Polje-Milići, Vlasenica-Luke i Konjević Polje-Bratunac, te na dionicama regionalnih puteva Drinjača-Bratunac, Bratunac-Srebrenica i Srebrenica-Zeleni Jadar.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su na putevima Stari Majdan-Banjaluka, Doboj-Rudanka, Bakračuša-Nevesinje, Prijedor-Stara Rijeka, Ivanjska-Šargovac, Prijedor-Kozarac, Čelinac-Kotor Varoš, Teslić-Podjezera, Čelinac-Ukrina, Šipovo-Novo Selo i Jezero-Šipovo.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić, pa su i na tim pravcima aktuelne izmjene u odvijanju saobraćaja.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Zabrana se ne odnosi na vozila RiTE Ugljevik.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Klizišta usporavaju saobraćaj i na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, kao i na regionalnim putnim pravcima Bistrica-Podgrab i Ukrina-Gornja Vijaka.

Do povremenih polučasovnih obustava saobraćaja zbog deminerskih radova dolazi na dionici Miljevina-Brodu na Drini, u mjestu Izbišno, opština Foča, Brod-Odžak, na lokalitetu mjesta Poloj i Liješće, Šamac-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina, te mjestu Gornji Božinci na putu Polje-Podnovlje.

Vangabaritni prevoz kreće se putnim pravcima Stanić Rijeka-Derventa-granični prevoz Brod, Ugljevik-Banj Brdo-Stanić Rijeka-auto-put-Banjaluka-Prijedor-Koprivna na granici sa FBiH.

U FBiH na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac /dionica Ripač-Dubovsko/ danas će od 13.00 do 14.00 časova i od 16.00 do 17.00 časova biti obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac.

Zbog sanacionih radova na vijaduktu Klopče na dionici auto-puta Zenica sjever-Zenica jug, saobraćaj se odvija preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časovima preusmjerava se na obilaznicu oko tunela.

Radovi se izvode i putevima: Žitomislići-Počitelj /Ševaš NJive/, Donji Vakuf-Travnik /Komar/, Žepče-Zenica /Golubinja/, Bihać-Bosanski Petrovac /dionica Ripač-Dubovsko/ i Šamac-Orašje /dionica Grebnice-Bazik/.

Na graničnim prelazima sada nema dužih zadržavanja. Granični prelaz Krstac na putnom pravacu Gacko-Nikšić otvoren je za saobraćaj do 30. septembra.