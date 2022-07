Vraćaju se vrućine: Danas do 36 stepeni, noćas mogući pljuskovi

U BiH će danas biti sunčano i veoma toplo vrijeme, sa temperaturom vazduha na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Envato

Tokom dana u podjedinim krajevima biće i vruće, a tokom noći na sjeveru je ponegdje moguća prolazna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros duva slab jugozapadni ili promjenljiv vjetar, kasnije se očekuje slab do umjeren sjevernih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 32, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusovih.

U svim krajevima jutros je sunčano uz malu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Srebrenica, Čemerno i Šipovo 14, Novi Grad, Rudo, Foča i Bjelašnica 15, Sokolac, Gacko, Kalinovik i Bugojno 16, Mrkonjić Grad, Ribnik, Sarajevo, Sanski Most i Drvar 17, Višegrad, Prijedor i Han Pijesak 18.

U Banjaluci, Doboju, Zvorniku, Srpcu, Tuzli, Zenici i Livnu izmjereno je 19 stepeni, u Bileći i Bihaću 20, u Nevesinju 21, u Bijeljini, Trebinju i Mrakovica 22, a u Mostaru i Gradačcu 23 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija redovno, a na graničnim prelazima ne čeka se duže od 20 do 30 minuta, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srpske.

Kraći zastoji ili sporiji prolaza su mogući na dionicama na kojima se izvode radovi i gdje prolazak vozila reguliše saobraćajna signalizacija.

U mjestu Strojnice, na regionalnom putu Šipovo-Novo Selo, prema Kupresu, danas će zbog miniranja stijenskog materijala, od 11.30 do 14.30 časova, potpuno biti obustavljen saobraćaj.

Radovi se izvode na putevima Stari Majdan-Banjaluka, Doboj-Rudanka, Bakračuša-Nevesinje, Prijedor-Stara Rijeka, Ivanjska-Šargovac, Prijedor-Kozarac, Čelinac-Kotor Varoš, Teslić-Podjezera, Čelinac-Ukrina i i Jezero-Šipovo.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić, pa su i na tim pravcima aktuelne izmjene u odvijanju saobraćaja.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Zabrana se ne odnosi na vozila RiTE Ugljevik.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Klizišta usporavaju saobraćaj i na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, kao i na regionalnim putnim pravcima Bistrica-Podgrab i Ukrina-Gornja Vijaka.

Do povremenih polučasovnih obustava saobraćaja zbog deminerskih radova dolazi na dionici Miljevina-Brodu na Drini, u mjestu Izbišno, opština Foča, Brod-Odžak, u mjestima Poloj i Liješće, Šamac-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina, te mjestu Gornji Božinci na putu Polje-Podnovlje.

Vangabaritni prevoz ovih i narednih dana kreće se putnim pravcima: granični prelaz Šamac-Brčko-Bijeljina-Zvornik-Vlasenica-Sokolac-Rogatica-Goražde, granični prelaz Vardište-Goražde, Kotor Varoš-auto-put-granični prelaz Gradiška, granični prelaz Banj Brdo-Bijeljina-granični prelaz Rača, Istočno Sarajevo-Pale-Sokolac-Vlasenica-Milići-Podravanje, Podveležje-Nevesinje-Gacko, Stanić Rijeka-Derventa-granični prevoz Brod, Ugljevik-Banj Brdo-Stanić Rijeka-auto-put-Banjaluka-Prijedor-Koprivna na granici sa FBiH, Karuše-Stanić Rijeka i Banj Brdo-Ugljevik-granični prelaz Rača.

U FBiH na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac /dionica Ripač-Dubovsko/ danas će od 10.00 do 11.00, 13.00 do 14.00 i od 16.00 do 17.00 časova biti obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac.

Zbog sanacionih radova na vijaduktu Klopče na dionici auto-puta Zenica sjever-Zenica jug, saobraćaj se odvija preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj.

Na dionici magistralnog puta Cerik-pijaca "Arizona" radnim danima od 8.00 do 16.00 časova na snazi su polučasovne obustave saobraćaja, uz 15-minutna propuštanja vozila.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časovima preusmjerava se na obilaznicu oko tunela.

Radovi se izvode i putevima Žitomislići-Počitelj /Ševaš NJive/, Donji Vakuf-Travnik /Komar/, Žepče-Zenica /Golubinja/, Bihać-Bosanski Petrovac /Ripač-Dubovsko/ i Šamac-Orašje /Grebnice-Bazik/.