Oprez zbog visoke temperature: Danas do 42 stepena, aktiviran crveni meteoalarm

U većini krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je na snazi crveni meteoalarm zbog visoke temperature vazduha koja može štetno uticati na zdravlje stanovništva.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Najviša temperatura vazduha biće od 36 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijusova.

Žuti meteoalarm na snazi je za sjeverozapadne i jugoistočne krajeve, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vrlo toplo vrijeme nastaviće se i tokom noći, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, sjeveroistočni ili promjenljiv.

STANJE NA PUTEVIMA

Do nedjelje ujutro, 24. jula, biće potpuno obustavljen saobraćaj prema graničnom prelazu Donja Gradina i na magistralnom putu između Kozarske Dubice i Gradiške zbog sanacije kolovoza na raskrsnici u Draksenić, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog visoke temperature vazduha iz ovog saveza savjetuju vozačima da izbjegavaju putovanje na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, da prave češće pauze tokom vožnje i konzumiraju dovoljno tečnosti.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na dionici magistralnog puta Stari Majdan-Banjaluka /Rudarska/, kao i na magistralnom pravcu granica Republike Srpske /Bakračuša/-Nevesinje jedan.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dionici magistralnog puta Ivanjska-Šargovac zbog izgradnje pristupne saobraćajnice na magistralni put, te na pravcu Prijedor-Kozarac radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor.

I na dionici regionalnog puta Prijedor tri-entitetska granica /Stara Rijeka/ izmijenjen je režim saobraćaja za vrijeme prelaska radnih mašina preko ovog pravca tokom eksploatacije rudnika LJubija, te na regionalnom putu Teslić dva-Teslić tri-entitetska granica /Podjezera/ zbog izgradnje kružne raskrsnice.

Režim saobraćanja izmijenjen je i na dionicama Čelinac-Kotor Varoš i Čelinac-Ukrina zbog izgradnje razvodne mreže vodovoda, kao i na magistralnom putu Rudanka-Doboj jedan radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja.

Režim saobraćaja zbog radova je izmijenjen i na regionalnom putu entitetska granica Ćesim-Pridvorci, Šipovo-entitetska granica /Novo Selo/ i na dionici Jezero-Šipovo zbog rekonstrukcije regionalnog puta.

Jednom kolovoznom trakom zbog aktiviranog klizišta saobraća se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići /na samoj liniji razgraničenja/, na regionalnom putu Bistrica-Podgrab, te na pravcu Ukrina-Gornja Vijaka.

Polučasovne obustave saobraćaja zbog deminiranja terena aktuelne su na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, na lokalitetu mjesta Poloj i Liješće, od 8.00 do 16.00 časova, na dionici magistralnog pravca Šamac jedan-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina, od 8.00 do 14.00, te na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, od 8.00 do 15.00 časova.

Prevoz vangabaritnog tereta odijaće se na pravcima granični prelaz Šamac-Brčko-Bijeljina-Zvornik-Vlasenica-Sokolac-Rogatica-Novo Goražde, granični prelaz Vardište-Novo Goražde, Kotor Varoš-auto-put-granični prelaz Gradiška, entitetska granica Banj Brdo-Bijeljina-granični prelaz Rača, entitetska granica Stanić Rijeka-granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod, Ugljevik-entitetska granica Banj brdo, entitetska granica Stanić Rijeka-Derventa-Brod, Doboj-Derventa-granični prelaz Brod i entitetska granica Karuše-entitetska granica Stanić Rijeka.

U FBiH su u toku radovi na redovnom održavanju tunela Gaj na auto-putu A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica, te na vijaduktu Klopče na dionici auto-puta A-1 Zenica sjever-Zenica jug.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima Žitomislići-Počitelj /Ševaš NJive/ i Donji Vakuf-Travnik /Komar/, Žepče-Zenica /Golubinja/, Bihać-Bosanski Petrovac /Ripač-Dubovsko/ i Šamac-Orašje.

Na graničnim prelazima u BiH za sada nema dužih zadržavanja.