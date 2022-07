Zaposlenima u institucijama BiH topli obrok povećan na 11 KM, naknada za prevoz veća za 20 odsto

Savjet ministara BiH donio je odluku da od 1. septembra ove godine iznos toplog obroka za zaposlene u zajedničkim institucijama bude povećan za tri KM, što znači da će ubuduće vrijednost ove naknade iznositi 11 KM.

"Savjet ministara BiH donio je Odluku o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada. Ovom odlukom se zaposlenim u institucijama BiH 'topli obrok' od 1. septembra 2022. godine povećava sa sadašnjih osam KM na 11 KM", saopštili su iz Savjeta ministara.

Međutim, pojašnjavaju da se odluka neće odnositi na sve zaposlene u zajedničkim državnim institucijama.

"Izuzetak su izabrani i imenovani zvaničnici (članovi Predsjedništva BiH, poslanici i delegati Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, ministri i zamjenici, rukovodioci institucija i njihovi zamjenici), kojima naknada za ishranu neće biti povećana i iznosiće šest KM", poručili su iz Savjeta ministara BiH.

Takođe, na sjednici je donesena Odluka o izmjenama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i s posla u institucijama Bosne i Hercegovine.

"Na ovaj način se dnevna i sedmična naknada za prevoz utvrđena na osnovu udaljenosti mjesta rada od mjesta prebivališta zaposlenog zavisno od broja kilometara, povećava za oko 20%, počev od 1. septembra ove godine", navodi se u Odluci Savjeta ministara.

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donio je Odluku o utvrđivanju visine posebnog dodatka na platu policijskim službenicima u policijskim organima Bosne i Hercegovine i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi sa operativno-istražnim poslovima.

Odlukom se utvrđuje visina posebnog dodatka na platu policijskim službenicima u policijskim organima BiH (Državnoj agencije za istrage i zašitu, Graničnoj policiji BiH i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela) i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi s operativno-istražnim poslovima.

"Uzimajući u obzir rizik, nivo odgovornosti i uslove rada na određenim radnim mjestima, visina dodatka može ići do 40 odsto osnovne plate, odnosno do 50 odsto za one koji su raspoređeni u Jedinicu za specijalnu podršku u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu", rekli su iz Savjeta ministara.

Navode da imenovanim policijskim službenicima, uključujući direktore, zamjenike direktora i pomoćnike direktora policijskih agencija, ne pripada pravo na poseban dodatak u smislu odredaba ove odluke.

