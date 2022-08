Svježije i oblačno, ponegdje kiša

U BiH će danas biti svežije i oblačno vrijeme sa kišom, na sjeveru uglavnom suvo uz sunčane periode, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće do 27 stepeni Celzijusovih.

Jutro je umjereno do pretežno oblačno i svježe, na istoku i sjeveroistoku ponegdje pada kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana na sjeveru uglavnom suvo uz sunčane periode kiša. Pljuskovi sa grmljavinom jačaće prvo na jugozapadu, zatim u centralnim i istočnim predjelima, gdje će ponegdje biti i jačih padavina.

Kasnije popodne i uveče jačih pljuskova biće ponegdje i na sjeveru, dok će tokom noći biti oblačno sa povremenom kišom koja postepeno prestaje do narednog jutra.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Čemerno 11, Mrkonjić Grad, Sokolac i Han Pijesak 13, Bihać 14, Bileća 15, Prijedor, Sarajevo i Novi Grad 16, Banjaluka, Rudo i Trebinje 17, Bijeljina 18, Mostar 20 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ vozi se po mjestimično mokrim kolovozima, posebno u istočnim krajevima, zbog čega iz Auto-moto saveza Srpske vozačima savjetuju opreznu vožnju.

Na dionici magistralnog puta kroz Laktaše zbog manifestacije "Laktaško ljeto" od 18.00 do 2.00 časa saobraćaj će biti obustavljen na magistralnom putu kroz Laktaše, a vozila će biti preusmjerena na alternativne pravce.

Obustava će biti za sva vozila, osim za hitne službe, od raskrsnice za skretanje u Ulicu Mladena Stojanovića do rakrsnice kružnog toka /Karađorđeva ulica/.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su aktuelne na putnim pravcima Stari Majdan-Banjaluka, Rudanka-Doboj, Krupac-Bogatić na entitetskoj liniji, Bakračuša-Nevesinje, Prijedor-Stara Rijeka, Konjević Polje-Milići, Prijedor-Kozarac, Teslić-Podjezera i Jezero-Šipovo.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić, Teslić-Podjezera, pa su i na tim pravcima aktuelne izmjene u odvijanju saobraćaja.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Zabrana se ne odnosi na vozila RiTE Ugljevik.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Klizišta usporavaju saobraćaj i na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, kao i na regionalnim putnim pravcima Bistrica-Podgrab i Ukrina-Gornja Vijaka.

Do povremenih polučasovnih obustava saobraćaja zbog deminerskih radova dolazi na dionicama Šamac-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina i to od 8.00 do 14.00 časova radnim danima, te u mjestu Gornji Božinci na putu Polje-Podnovlje.

Na putnom pravcu Stanić Rijeka-granični prelaz Brod kreće se prevoz vangabaritnog tereta, pa iz AMS-a mole vozače da voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U FBiH se zbog izgradnje kružnog toka u blizini Bradine na magistralnom putu Tarčin-Konjic u noćnim časovima saobraća naizmjenično jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Radovi se izvode i na vijaduktu Klopče na dionici auto-puta Zenica sjever-Zenica jug, gdje se saobraća preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časovima preusmjerava se na obilaznicu oko tunela.

Sporije zbog radova vozi se putnim pravcima Bihać-Bosanski Petrovac /dionica Ripač-Dubovsko/, Žitomislići-Počitelj /Ševaš NJive/ i Donji Vakuf-Travnik /Komar/.

Kada je riječ o stanju na graničnim prelazima, pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradiška, dok na ostalima zadržavanja, za sada, nisu duža od 30 minuta.

