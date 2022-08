Od danas toplije, ali i dalje nestabilno uz kišu

U BiH danas se očekuje toplije i sunčanije vrijeme, ali i dalje nastabilno, uz moguću kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Izvor: mondo.ba

U drugom dijelu dana i dalje će biti nestabilno, uz povremenu pojavu kiše ili pljuskova sa grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće vjetar slab do umjeren istočni ili promenljiv.

Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.

U Hercegovini i na jugozapadu jutros je sunčano vrijeme, dok je u ostalim krajevima pretežno oblačno, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se jutros odvija po pretežno suvim kolovozima, magla mjestimično smanjuje vidljivost, a učestali su sitniji odroni zemlje ili kamenja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog radova izmijenjen je režim saobraćaja na putevima Krupac-Bogatić, Konjević Polje-Milići, Stari Majdan-Banjaluka, Bakračuša-Nevesinje jedan, Prijedor tri-Stara Rijeka, Srbac-Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva-Razboj, Razboj-Tedin Han, Tedin Han-Teslić, Šipovo-Novo Selo, Jezero-Šipovo.

U tunelu "Čeljigovići" na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta izmijenjen je režim saobraćaja, kao i u tunelu "Stambolčić" na magistralnom putu Pale-Podgrab.

Na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac, saobraćajni režim će biti izmijenjen radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor.

Na dionici magistralnog puta Rudanka–Doboj jedan izmijenjen je režim saobraćaja radi isključivanja i uključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet-ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog deminiranja dolaziće do polučasovnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Šamac 1-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina, na putu Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci kod Dervente i na putu Brod-Gornji Klakar u mjestu Poloj i Liješće.

Zbog opasnosti od pojave klizišta na putu Stari Ugljevik-Glavičice, zabranjen je saobraćaj za sva vozila, pa se putnička preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom, na putu Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, na putu Bistrica-Podgrab, na putu Ukrina-Gornja Vijaka, dok na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje, zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, putnička vozila saobraćaju otežano, a za teretna vozila saobraćaj je obustavljen.

Vangabaritni teret prevozi se putevima Stanić Rijeka-Derventa-Granični prelaz Brod i Stanić Rijeka-Granični prelaz Brod, a vozači treba da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Na mostu Kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putu Brodar-Rudo zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila i autobuse, dok je za putnička vozila ograničena brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona na nadvožnjaku u mjestu Trn, a na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH od 10.00 do 11.00, od 13.00 do 14.00 i od 16.00 do 17.00 časova zbog izvođenja neophodnih radova biće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac /dionica Ripač-Dubovsko/ i preusmjeren na alternativni pravac Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac.

U toku su radovi na vijaduktima Klopče i Klopačke stijene na dionici auto-puta Zenica jug-Zenica sjever.

Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Zbog radova na izgradnji kružnog toka u blizini mjesta Bradina na magistralnom putu Tarčin-Konjic, u noćnim časovima saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom, uz regulaciju semaforima, a tokom dana saobraćaj se odvija dvosmjerno bez zastoja.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim časovima preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraćaj se odvija i na putnim pravcima Žitomislići-Počitelj /Ševaš NJive/ i Donji Vakuf-Travnik /Komar/.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih čekanja.