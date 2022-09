Počele prijave za besplatnu legalizaciju objekata u Banjaluci

Grad Banjaluka pozvao je građane da se prijave za besplatnu legalizaciju objekata, a to je zvanično moguće od danas 5. septembra.

Izvor: Banjaluka.rs.ba

Napomenuto je da je prije toga potrebno izmijeniti Zakon o legalizaciji, što bi trebalo da se dogodi ovog mjeseca u Narodnoj skupštini Republike Srpske iako se ne zna tačno kada.

Grad Banjaluka od danas počinje sa prijemom prijava za legalizaciju.

Građani prijavu mogu da podnesu u prostorijama Mjesne zajednice Rosulje u Parku „Mladen Stojanović“ svakim radnim danom od 10.00 do 18.00 časova.

Tu će moći da popune i predaju prijavu za besplatnu i legalizaciju po pojednostavljenoj proceduri, te da dobiju sve potrebne informacije u vezi sa ovim procesom.

"Potreban je jedan papir koji dokazuje da je objekat građen do 2014. godine. Drugo, potrebno je da samo pokažete posjedovni list za taj plac gdje gradite kuću. Dakle sada trebaju dva, a ne 22 papira i sada je besplatno"

"Ovo će biti znatno olakšanje za oko 15.000 porodica na teritoriji Banjaluke, koje će u prosjeku uštediti od pet do 15.000 KM po domaćinstvu i u konačnosti imati svoj krov nad glavom", navodi se na sajtu Gradske uprave.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da je ovo "najodgovornija nacionalna politika, koju Grad i Republika Srpska mogu da sprovedu da legalizacija bude potpuno besplatna".

"Imamo oko 10.000 aktivnih zahtjeva, ali nisu potpuni u jednom segmentu, a u drugom segmentu su aktivni po principu one legalizacije koja je bila komplikovana i skupa i po kojoj niko nije rješavao svoju problematiku. Sada je potrebno da se popune odnosno aktiviraju formulari po besplatnoj legalizaciji i najjednostavnoj proceduri. Bukvalno, potreban je jedan papir koji dokazuje da je objekat građen do 2014. godine. Drugo, potrebno je da samo pokažete posjedovni list za taj plac gdje gradite kuću. Dakle sada trebaju dva, a ne 22 papira i sada je besplatno", pojasnio je gradonačelnik.

One koji do sada nisu uopšte predavali zahtjev za legalizaciju, a kojih po procjenama ima između sedam i osam hiljada porodica, pozvao je da to urade.

"Dakle, legalizacija je besplatna i jednostvana za sve građane. Želja nam je da oni ljudi koji su u najtežim uslovima gradili svoje kuće u konačnosti dobiju papir i mogu da kažu ovo je moje i na papiru i u realnosti, te da mogu da ostave tu imovinu svojoj djeci", zaključio je gradonačelnik.

Podsjećamo da je srpski član Predsjedništva i lider SNSD najavio da će ovog mjeseca Narodna skupština Republike Srpske donijeti izmjene Zakona o legalizaciji, koji predviđa da se svi objekti sagrađeni do kraja 2013. godine smatraju legalnim.

Grad Banjaluka je početkom avgusta ove godine predao Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za izmjenu Zakona o legalizaciji kako bi legalizacija bila potpuno besplatna i jednostavna.