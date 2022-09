Legalizacija objekata: Poziv Banjalučanima da od ponedjeljka aktiviraju svoje predmete

Gradonačelnik Draško Stanivuković pozvao je sugrađane da od ponedjeljka 5. septembra aktiviraju svoje predmete i da po pojednostavljenoj proceduri započnu besplatnu legalizaciju svojih objekata.

"Kako bi proces besplatne legalizacije počeo odmah tokom septembra po usvajanju izmjene Zakona o legalizaciji, Grad Banjaluka od ponedjeljka počinje da poziva sve one koji su predali zahtjeve za legalizaciju da ih aktiviraju odnosno po potrebi dopune, a one koji još nisu predali zahtjeve da ih ohrabrimo da to učine", kazao je gradonačelnik na današnjoj konferenicji za novinare.