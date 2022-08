Stanivuković predao inicijativu za besplatnu legalizaciju objekata u Banjaluci

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković predao je Incijativu za besplatnu legalizaciju objekata u Banjaluci u Narodnu skupštinu RS.

Izvor: Grad Banjaluka

Stanivuković je predao inicijativu za izmjenu Zakona o legalizaciji, prema kojoj bi se stambeni objekti građeni do 2004. godine smatrali legalnim. Dakle, legalizacija bi bila potpuno besplatna i jednostavna.

"Danas je istorijski važan datum za strahote i golgote koje je prošao naš narod, ali i datum kada treba da spomenemo ovu inicijativu koju Grad Banjaluka istog trena može da realizuje čim Zakon u Skupštini Republike Srpske prođe procedure. Naš narod je u tim strahotama rata, pogroma, rasijavanja ostao bez ognjišta u mjestima u kojima je živio. Borbom da bude bolje dolazio je u razne gradove širom Republike Srpske, a najviše su u dolazili u Banjuluku, gdje danas imamo 10.000 aktivnih zahtjeva za legalizaciju, a sa ovom inicijativom vjerujem i blizu 15.000 zahtjeva", kazao je gradonačelnik.

Takođe je naveo da da postoji oko deset hiljada inicijativa porodica koje žele da legalizuju svoj dom.

"Nije bilo vremena da se pribavljaju bilo koji dokumenti. Danas kada gledate zvanično ne postoje te kuće i vlasnici ne mogu da ih prepišu djeci ili da na svoj kapital dignu kredit jer nemaju dokumenata. S jedne strane, ne mogu ni doći do dokumenata jer je prošlo dosta vremena, a s druge strane potrebno je dosta sredstava koja nemaju i mi to razumijemo", naveo je on.

Ističe da je Grad spreman da se odrekne tog prihoda, jer je to ulaganje u budućnost i to je na kraju dug koji moramo da platimo i minimalno što možemo da uradimo za te ljude.

"Zato pozivam predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, Vladu RS, koja je dala riječ da referentnu godinu 1980. pomjere na 2004. godinu, jer do te godine imamo satelitski snimak grada i tačno znamo koje su kuće izgrađene do te godine. Svi troškovi su na Gradu, ali ne možemo bez uporišta u zakonu i zato ih pozivamo da sjednica bude što prije", rekao je on.

Ono što mu daje optimizam, kako je kazao – jeste podrška Vlade Republike Srpske i drugih republičkih institucija koju je Gradska uprava dobila s tim u vezi na sastanku u junu u Banjoj Luci.

"Svi oni koji imaju aktivne zahtjeve za besplatnu legalizaciju pozvaćemo da potpišu dio incijative. Tako da je poruka građanima čim to bude sprovodimo svu proceduru i rješavamo ovo značajno pitanje. Takvu odgovornu politiku smo proveli i za besplatne udžbenike i drago mi je da taj naš primjer sada prate druge lokalne saomuprave. Vjerujem da će i ovu našu inicijativu za legalizaciju da slijede druge opštine i gradovi", kazao je gradonačelnik.

Podsjetio da je Grad Banja Luka odlučio i da plati legalizaciju vjerskih objekata, s obzirom na to da je veliki broj crkava obnavljan odmah poslije rata.

Subvencije za gradnju kuća

Osim ove inicijative, Grad Banja Luka želi da svim građanima koji grade stambene objekte subvencioniše izgradnju kuća kroz smanjenje rente i naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta.

"Predložićemo odluku kojom ćemo umanjiti torškove građevinske dozvole i rente za 50 odsto ili više. To je mjera koja treba da podstakne porodice jer je to nešto najvažnije i nešto za šta smo se i do sada kroz sve donesene mjere zalagali", rekao je gradski menadžer Bojan Kresojević.

Napomenuo je da se na ovaj način Grad odriče svojih prihoda u iznosu od više od pola miliona KM.

"To je naročito važno sada u ovo vrijeme kada su cijene gradnje znatno skuplje, da im olakšamo plaćanje građevinske dozvole", zaključio je on.