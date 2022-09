Svečanost u Bijeljini: "Istorijski trenutak zahtijeva jedinstvo Srba pod zastavom mira i života"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u Bijeljini da ovaj istorijski trenutak zahtijeva da se Srbi ujedine pod svojom zastavom - zastavom i mira i života.

Izvor: Srna

"Hoću da govorim danas i o zastavama naših razlika koje moramo da ujedinimo da bi svaka od njih imala slobodu i da bismo svi mi zajedno imali svoju Srbiju i svoju Srpsku", istakao je Vučić na obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

On je naglasio da današnji izazovi nisu mnogo manji nego oni sa kojima je bila suočena generacija koja je pobijedila u Prvom svjetskom ratu i da ovaj istorijski trenutak zahtjeva da se Srbi ujedine pod svojom trobojkom, zastavom mira i života, te da zajedno pobijede "ludilo koje ove prostore može svakog trenutka da pretvori u klanicu".

"I danas, iako to ne želimo da vidimo, možemo da izgubimo sve ono što su u jednom trenutku izgubili i oni - i slobodu, i državu, i živote. Moramo konačno da shvatimo i da naše nesloge, naše narcisoidne, a male razlike, biju bitke u kojima niko ne može da pobedi, osim onih koji žele slabu i poraženu i Srbiju i Srpsku", napomenuo je Vučić.

Vučić je istakao da je u vrijeme kada je srpska vojska pod srpskim zastavama krenula u oslobađanje Srbije postojalo jedinstvo svih različitih, seljaka i građana, vojnika i oficira, pravoslavnih, ali i drugih, jer je to bio jedini način i jedini put do slobode.

"Prvo smo morali da se ujedinimo da bismo naše različitosti mogli da predstavimo kao slobodne", rekao je Vučić.

On je rekao da je suština svake slobode - pravo na različitost, da se bude drugačiji, misli drugačije, ali samo tako možemo ostati ujedinjeni i zajedno, tako što ćemo sve svoje različitosti udružtii u borbi za slobodu.

Vučić je istakao da je u trenutku kada čitav svijet ratuje i kada je na ivici globalne kataklizme, Srbi moraju da shvate da samo sebe imaju, da moraju da se sačuvaju i spasu, a za to je neophodno jedistvo svih Srba.

"Ovaj dan je važan jer moramo da naučimo da pouštujemo sebe, svoju zastavu, svoju slobodu i da insistiramo na jedinstvu. Ako ga ne budemo imali danas, imaćemo ga sutra, ukoliko nam to bude zavet i obaveza", rekao je Vučić.

Vučić je naveo da se Srbija danas suočava sa velikim izazovima, da su nasrnuli na Kosovo i Metohiju i da po svaku cijenu hoće da ga Srbiji otmu iz ruku, ne pitaju kako i zašto, samo hoće da završe što su odavno počeli.

"A ja mogu samo da im poručim – hoćete da nam uzmete zemlju i po širini i po dužini, a mi vam ni pedlja naše zemlje nećemo dati! Možete da imate silu kakvu hoćete, da budete moćni i veliki, ali ne možete da pobedite pravdu, pravo i odlučnost jednog naroda da bude svoj na svome i da ne prihvati nepravdu!", naglasio je Vučić.

On je poručio tim što napadaju da ne mogu da pobijede jedinstvo srpskog naroda, te da isto osjećaju Srbi i u Semeriji kao u Pirotu i na Kosmetu i svagde gdje žive i nikakve ralzike nema među njima.

"To što ponekad živimo u različitim državama i mestima, ne znači da nismo Srbi", rekao je Vučić.

Sjetivši se priča starih o Ilindanu, kad su se palile vatre, koliko vole Srbiju, Vučić je poručio da i Srbija voli Republiku Srpsku.

"Kad biste znali koliko volimo Republiku Srpsku i koliko nam znači, bez ozbira koliko poštujemo BiH. To je stvar srca i onog šta osećate, i to niko ne mlože da nam oduzme. A da bismo to mogli to da čuvamo, moramo da radimo zajedno da se poštuemo, odnose razvijamo", istakao je Vučić.

On je rekao da na ovaj dan Srbi obilježljavaju samu suštinu svog postojanja – a prvi je zastava crveno-plavo-bijela, koja ujedinjuje sve, drugi je sloboda koja ujedinjuje sve naše razlike i garant prava na drugačije miljšenje, a treći je jedinstvo, kao uslov svih uslova da i zastavu i slobodu sačuvamo.

Vučić je rekao da Srbi ako hoće da budu slobodni, moraju da budu ujedinjeni i jedistveni, te da sve drugo vodi u gubitak teritorije i naroda.

"Mir kao i sloboda se čuvaju samo pod jednom zastavu. Moj osnovni poziv je da se okupimo, udružimo da bismo mogli slobodni i u miru da živimo i obezbedimo budućnost za našu decu. Ne postoji važniji zadatak, nego od okuljanja pod zastavom slobode i mira!", naglasio je Vučić.

On je pozvao sve da uzmu svoje zastave i da ih donesu pod ovu jednu.

Vučić je još jednom zahvalio srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku što je insistirao da Srbija i Srpska zajednički obilježavaju praznike, da povežu te zastave i dokažu svima, da, kada je o slobodi riječ Srbiju i Srpsku ništa ne može da podijeli.

"Srećan sam što vidim i ljude koji drugačije misle i u Srbiji i u Srpskoj što su danas ovde, da jedan praznik konačno zajedno dočekamo, da pokažemo da svi možemo pod tu jednu srpsku crveno-plavo-belu zastavu", rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je izrazio nadu da će sljedeći put u Bijeljinu doći novoizgrađenim auto-putem, čime će se još jednom potvrditi da Srbija i Srpska zajednički mogu da napreduju i da Srbi sve frontove slobodni i ujedinjeni mogu da probiju.

"Živela Republika Srpska, živela Srbija!", poručio je Vučić.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je danas u Bijeljini da se jednstvo srpskog naroda ogleda na svakom koraku i da Republika Srpska voli Srbiju.

"Osjećamo ljubav koja dolazi iz Srbije prema nama i to je bratska ljubav. Zato je veoma važno što smo sve više jedno i okrenuti jedni prema drugima", rekao je Dodik na obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

On je poželio da buduće generacije žive u slobodi i miru, te da vole svoju zastavu.

"Imamo našu zastavu oko koje smo okupljeni i stojimo i za koju smo zavjetovani. Neka žive Republika Srpska, Srbija i srpski narod, ma gdje bio!", naglasio je Dodik. /kraj/bon

