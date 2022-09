Kišovito i hladno, na planine stižu prve pahulje

U BiH će danas u većini predjela biti kišovito i hladnije vrijeme, uz nagli pad temperature vazduha popodne i uveče na višim planinama, gdje će ponegdje pasti prvi snijeg.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Jutro je oblačno, sa povremenom kišom, koja je jača na sjeveru i zapadu, dok na jugu i jugoistoku ima više suvog vremena, uz samo povremenu slabiju kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom prijepodneva kiša nastavlja da jača i postepeno zahvata većinu predjela, te će na sjeveru i zapadu doći do naglog zahlađenja, dok će u prvom dijelu dana na jugu i jugoistoku i dalje biti toplije.

Popodne sve hladnije i kišovito, na zapadu i jugu će biti obilnih padavina, a uz nagli pad temperature popodne i uveče na višim planinama ponegdje će nakratko padati prvi snijeg.

Tokom noći padavine slabe i prestaju do narednog jutra.

Maksimalna temperatura vazduha od 12 na sjeverozapadu do 24 na jugu i jugoistoku. Tokom dana jače zahlađenje od severa ka jugu.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vjetar će prije podne biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni, u Hercegovini slab do umjeren jugozapadni.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Mrakovica osam, Kneževo i Han Pijesak devet, Sokolac 11, Tuzla, Mrkonjić Grad i Srebrenica 12, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Zenica, Novi Grad, Ribnik, Srbac, Čemerno i Šipovo 13, Doboj i Sarajevo 14, Kalinovik i Rudo 15, Višegrad i Foča 16, Gacko 17, Trebinje 19, Bileća 20, Mostar 22, Neum 24 stepena Celzijusova.

Padavine u protekla 24 časa: Bileća 10,7, Kneževo 16,4, Doboj 18,1, Kalinovik 20, Šipovo 21,6, Prijedor 23,7, Banjaluka 23,9, Mrkonjić Grad 24, Novi Grad 27,7, Bijeljina 36,3, Ribnik 40,2 i Srbac 63,2.

Stanje na putevima

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su mokri i klizavi zbog nestabilnih vremenskih prilika i povremene kiše, a magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske savjetuju dodatan oprez i zbog učestalih odrona zemlje i kamenja, pa apeluju da vozači budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu.

Zbog radova na dionici magistralnog puta od kružnog toka kod Gimnazije u Banjaluci do Karanovca, saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na petlji Johovac izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja.

Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog farbanja tunela i instalisanja opreme izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu "Čeljigovići" na dionici magistralnog puta entitetska granica /Lapišnica/-LJubogošta, kao i u tunelu "Stambolčić" na magistralnom pravcu Pale-Podgrab.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na putu Stari Majdan - Banjaluka /Rudarska/ i dionici granica Republike Srpske /Bakračuša/ - Nevesinje jedan.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac - Gornja Vijaka jedan - Gornja Vijaka dva - Razboj, Razboj - Tedin Han i Tedin Han - Teslić zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Teslić dva - Teslić tri - granica Republike Srpske/FBiH /Podjezera/.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na regionalnim putevima Prijedor tri - entitetska granica /Stara Rijeka/ za vrijeme prelaska radnih mašina preko ovog puta tokom eksploatacije rudnika LJubija, kao i na pravcima Šipovo-entitetska granica /Novo Selo/ i Jezero - Šipovo.

Jednom kolovoznom trakom, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija na dionici magistralnog puta Foča - Goražde, u mjestu Filipovići /na samoj liniji razgraničenja/, te na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na dionoci regionalnog puta Stari Ugljevik - Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Zbog izgradnje obilaznice Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Na magistralnom putu Jajce - Donji Vakuf zbog radova u tunelu "Skela", tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom. U noćnim časovima saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraćaj se odvija na dionici auto-puta Zenica sjever - Zenica jug, kao i na magistralnim putevima Bihać - Bosanski Petrovac, Tuzla - Lukavac, Žitomislići - Počitelj i Donji Vakuf -Travnik.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

(Mondo/Srna)