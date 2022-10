Prognoza: Sunčano sa ugodnom temperaturom, uveče moguća slaba kiša

Danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu do 25 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uveče se očekuje postepeno naoblačenje, ponegdje sa slabom kišom.

Vjetar će biti slab, u Hercegovini i na planinama umjeren, sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 19 do 25 stepeni, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija bez zastoja, po mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Povodom održavanja opštih izbora danas je u BiH zabranjen prevoz eksplozivnih materija.

Na području Republike Srpske na znazi je zabrana prevoza za teretna vozila ukupne mase iznad tri i po tone.

Na dionici magistralnog puta Mostar-Nevesinje, od Nevesinja prema entitetskoj granici, neće biti najavljene obustave saobraćaja jer se do sutra na tom putnom pravcu neće izvoditi radovi.

Usporeno zbog radova vozi se na putevima Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, na dionici auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja na petlji Johovac, Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina, Teslić-Podjezera /entitetska granica/, u tunelima Čeljigovići na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta i u tunelu Stambolčić na putu Pale-Podgrab.

Radi se i na putevima Stari Majdan-Banjaluka, Bakračuša-Nevesinje, Prijedor-Stara Rijeka, Prijedor-Kozarac.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Zabrana se ne odnosi na vozila RiTE Ugljevik.

Klizišta usporavaju saobraćaj i na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je zbog izgradnje obilaznice saobraćaj obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Na magistralnom putu Tarčin-Bradina zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na vozne trake novoizgrađene poddionice auto-puta Tarčin-Ivan u oba smjera, bez naplate putarine od Vlakova do Bradine.

Obustave saobraćaja od sutra do 3. decembra biće na snazi na magistralnom putu Žitomislići-Počitelj u periodima 9.00 do 12.15 i od 13.15 do 15.00 časova. Za vrijeme obustave moguće je saobraćati alternativnim pravcima.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časovima preusmjerava se na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraća se na dionici auto-puta Zenica jug-Zenica sjever i na magistralnim putevima Bihać-Bosanski Petrovac /Ripač-Dubovsko/, Tuzla-Lukavac i Donji Vakuf-Travnik /Komar/.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.