Sunčano, ali svježije nego prethodnih dana

U BiH se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz promenljivu oblačnost, ali svežije nego prethodnih dana.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prije podne na sjeveru će biti malo oblačnije, a u ostalim krajevima uglavnom vedro uz pojavu magle oko rijeka, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće svežije, osim na jugu gdje se očekuje malo toplije vrijeme. Uveče je moguć porast oblačnosti na zapadu.

Duvaće vjetar slab sjeverni, na jugu i planinama umjeren do jak, poslije podne promjenljivih smjerova.

Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 23 stepena Celzijusova.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Drvar tri, Livno četiri, Mrkonjić Grad, Bugojno i Kneževo pet, Višegrad, Čemerno, Drinić, Kalinovik i Rudo šest, Sarajevo sedam, Bijeljina, Gacko i Mlječanica, Zvornik, Prijedor, Gradačac i Ribnik osam, Banjaluka, Doboj, Bihać i Nevesinje devet, Novi Grad 10, Bileća 11, Neum 16, te Mostar 17 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros odvija nesmetano, vozi se po suvim kolovozima, a vozačima se skreće pažnja na smanjenu vidljivost u kotlinama, uz riječne tokove i u višim predjelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog izgradnje dionice auto-puta kod Doboja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac i na petlji Rudanka.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su prisutne na putnim pravcima Gradiška-Nova Topola- Klašnice, Klašnice-Nova Topola, Banjaluke-Srpske Toplice, Stari Majdan-Banjaluka, Prijeor-Stara Rijeka, Prijedor-Kozarac, Brod na Drini-Hum /Šćepan Polje/, na Sokocu, Doboj-Rudanka, Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina, Teslić-Podjezera, te u tunelima Čeljigovići na putu Lapišnica-LJubogošta i Stambolčić na putu Pale-Podgrab.

Svakodnevne obustave saobraćaja, osim nedjelje, aktuelne su na magistralnom putu Mostar-Nevesinje od 8.00 do 17.00 časova, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Nevesinje-Zijemlje-Ruišta-Mostar ili Nevesinje-Berkovići-Stolac-Mostar.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Zabrana se ne odnosi na vozila Rudnika i Termoelektrane Ugljevik.

Deminerski radovi izvode se na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, zbog čega dolazi do povremenih obustava saobraćaja od 8.00 do 15.00 časova.

Klizišta usporavaju saobraćaj i na dionicama Srpske Toplice-Kola kod Banjaluke, Foča-Goražde, u mjestu Filipovići i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić, a radi se i na dionici Jezero-Šipovo.

Vangabaritni prevoz kreće se putnim pravcem Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod.

U Federaciji BiH radovi se izvode na dionici magistralnog puta Sarajevo-Vogošća, pa vozila iz pravca Sarajeva saobraćaju jednom trakom, dok su vozila iz pravca Vogošće preusmjerena na alternativni pravac kroz Jukićeva ulicu. Na ovoj dionici dosta je usporeno saobraćanje, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.

Do obustave saobraćaja dolazi i na dionici magistralnog puta Žitomislići-Počitelj, svaki dan osim nedjelje i praznika u terminima od 9.00 do 12.15 i od 13.15 do 15.00 časova.

Deminerski radovi izvode se na magistralnom putu Cerik-Lončari, dionica Cerik-pijaca "Arizona", zbog čega dolazi do polučasovanih obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave u funkciji je i alternativni pravac Cerik-Brčko-Orašje.

Na magistralnom putu Tarčin-Bradina zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na vozne trake novoizgrađene poddionice auto-puta Tarčin-Ivan u oba smjera, bez naplate putarine od Vlakova do Bradine.

Radovi se izvode i na području Donjeg Vakufa, na putevima Bihać-Bosanski Petrovac /dionica Ripač-Dubovsko/, Jajce-Donji Vakuf u tunelu Skela, na dionici Donji Vakuf-Travnik /Komar/, kao i u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica.

Na graničnim prelazim jutros nema dužih zadržavanja.

(Mondo/Srna)