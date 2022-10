Prognoza: Danas pretežno oblačno uz kraće sunčane periode

U BiH danas se očekuje promjenljivo do pretežno oblačno i suvo vrijeme, uz kraće sunčane periode.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Maksimalna temperatura vazduha biće od 17 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Na jugu će biti sunčano i malo toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, poslije podne slab do umjeren, pretežno južnih smjerova.

STANJE NA PUTEVIMA

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija redovno, osim na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje privremena signalizacija reguliše prolazak vozila, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog izgradnje dionice auto-puta kod Doboja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac i na petlji Rudanka.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su prisutne na putnim pravcima Gradiška-Nova Topola- Klašnice, Klašnice-Nova Topola, Banjaluke-Srpske Toplice, Stari Majdan-Banjaluka, Prijeor-Stara Rijeka, Prijedor-Kozarac, Brod na Drini-Hum /Šćepan Polje/, na Sokocu, Doboj-Rudanka, Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina, Teslić-Podjezera, te u tunelima Čeljigovići na putu Lapišnica-LJubogošta i Stambolčić na putu Pale-Podgrab.

Svakodnevne obustave saobraćaja, osim nedjelje, aktuelne su na magistralnom putu Mostar-Nevesinje od 8.00 do 17.00 časova, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Nevesinje-Zijemlje-Ruišta-Mostar ili Nevesinje-Berkovići-Stolac-Mostar.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Zabrana se ne odnosi na vozila Rudnika i Termoelektrane Ugljevik.

Deminerski radovi izvode se na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, zbog čega dolazi do povremenih obustava saobraćaja od 8.00 do 15.00 časova.

Klizišta usporavaju saobraćaj i na dionicama Srpske Toplice-Kola kod Banjaluke, Foča-Goražde, u mjestu Filipovići i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić, a radi se i na dionici Jezero-Šipovo.

Vangabaritni prevoz kreće se putnim pravcem Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod, Ledenice-Crkvina-Modriča-Odžak i Kotor Varoš-auto-put-granični prelaz Gradiška.

U Federaciji BiH radovi se izvode na dionici magistralnog puta Sarajevo-Vogošća, pa vozila iz pravca Sarajeva saobraćaju jednom trakom, dok su vozila iz pravca Vogošće preusmjerena na alternativni pravac kroz Jukićeva ulicu. Na ovoj dionici dosta je usporeno saobraćanje, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.

Do obustave saobraćaja dolazi i na dionici magistralnog puta Žitomislići-Počitelj, svaki dan osim nedjelje i praznika u terminima od 9.00 do 12.15 i od 13.15 do 15.00 časova.

Deminerski radovi izvode se na magistralnom putu Cerik-Lončari, dionica Cerik-pijaca "Arizona", zbog čega dolazi do polučasovanih obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave u funkciji je i alternativni pravac Cerik-Brčko-Orašje.

Na magistralnom putu Tarčin-Bradina zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na vozne trake novoizgrađene poddionice auto-puta Tarčin-Ivan u oba smjera, bez naplate putarine od Vlakova do Bradine.

Radovi se izvode i na području Donjeg Vakufa, na putevima Bihać-Bosanski Petrovac /dionica Ripač-Dubovsko/, Jajce-Donji Vakuf u tunelu Skela, na dionici Donji Vakuf-Travnik /Komar/, kao i u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica.

Na graničnim prelazim nema dužih zadržavanja.