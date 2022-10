I danas sunčano i toplo, magla otežava saobraćaj

U BiH se danas očekuje pretežno sunčano i još toplije vrijeme. Mjestimična magla otežava saobraćaj.

Magla će se samo ponegdje zadržati duže tokom prijepodneva, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab promjenljiv ili istočni vjetar.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 26, na jugu i do 28, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Jutros preovladava pretežno sunčano vrijeme, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac jedan, Kalinovik, Bugojno, Drvar i Rudo dva, Foča i Šipovo tri, Višegrad, Jajce i Gacko četiri, Ribnik i Livno pet, Drinić, Srebrenica i Nevesinje šest, Banjaluka, Sarajevo, Bihać, Gradačac i Bileća sedam, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Čemerno i Novi Grad osam, Mrkonjić Grad i Bjelašnica devet, Zvornik i Kneževo 10, Trebinje i Mostar 16, te Neum 17 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Magla, mjestimično gusta, jutros smanjuje vidljivost u kotlinama i duž riječnih tokova, a i kolovozi su u tim područijima vlažni i klizavi, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS-a podsjećaju vozače da je od sutra obavezno posjedovanje zimske opreme na putevima. Ova obaveza traje do 1. aprila naredne godine.

Izmjene u saobraćaju su na dioniciama na kojima se izvode radovi, Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Krivače-Bileća, Banjaluka-Srpske Toplice, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Čelinac-Kotor Varoš, Sokolac-Podromanija, Teslić-Podjezera /entitetska granica/, Rudanka-Doboj, Stari Majdan-Banjaluka, Prijedor-Kozarac, Prijedor-Stara Rijeka, u tunelima Čeljigovići na putu Lapišnica-LJubogošta i Stambolčić na dionici Pale-Podgrab.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Svakodnevna obustava saobraćaja, osim nedjelje, od 8.00 do 17.00 časova je na magistralnom putu Mostar-Nevesinje u zoni izvođenja radova /od Nevesinja do entitetske granice/. Za vrijeme obustave, saobraćaj će se preusmjeravati alternativnim putnim pravcima Nevesinje-Zijemlje-Ruišta-Mostar ili Nevesinje-Berkovići-Stolac-Mostar.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić, te Jezero Šipovo.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Deminerski radovi izvode se na putu Polje-Podnovlje u mjestu Gornji Božinci kod Dervente zbog čega dolati povremenih obustava od 8.00 do 15.00 časova.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići i Ukrina-Gornja Vijaka.

Vangabaritni prevoz kreće se putnim pravcima Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod i Ugar-Banjaluka-granični prelaz Gradiška, pa se vozačima savjetuje da voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U Federaciji BiH radi se na putevima Sarajevo-Vogošća u ulici Alipašina, Žitomislići-Počitelj zbog čega na toj dionici svakodnevno od 9.00 do 12.15 časova i od 13.15 do 15.00 časova dolazi do obustave saobraćaja, zatim na području Donjeg Vakufa, te na auto-putu Zenica sjever-Zenica jug i na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

