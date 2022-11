Sunčano i toplo, magla i radovi usporavaju saobraćaj

U BiH će danas biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Magla usporava saobraćaj.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na jugu ostaje sunčanije i toplije, dok uveče dolazi novo naoblačenje sa zapada, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Vjetar slab promjenljiv, krajem dana u Krajini i Hercegovini umjeren jugo.

Maksimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 14 stepeni Celzijusovih.

Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac nula, Rudo, Bugojno i Drvar dva, Višegrad i Jajce tri, Drinić, Gacko i Livno četiri, Sanski Most, Zenica pet, Kalinovik, Srebrenica, Banjaluka, Bjelašnica, Grude, Ivan sedlo i Sarajevo šest, Kneževo, Bijeljina, Nevesinje i Tuzla sedam, Srbac, Doboj, Novi Grad, Prijedor i Bileća osam, Zvornik, Bihać i Stolac devet, Gradačac 10, Mrakovica 12, Mostar, Trebinje 14, te Neum 16 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj u Republici Srpskoj i Federaciji BiH i ovog jutra otežava magla u kotlinama i uz riječne tokove, a kolovozi su mjestimično vlažni i klizavi, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim vožnje.

Na graničnom prelazu Gradiška danas i sutra biće usporen saobraćaj zbog sanacije kolovoza, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radovi će se izvoditi u periodu od 8.00 do 17.00 časova. Saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom.

Na magistralnom putu Mostar-Nevesinje završeni su sanacioni radovi, tako da se saobraćaj odvija nesmetano.

Izmjene u saobraćaju su na dioniciama na kojima se izvode radovi, Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Krivače-Bileća, Banjaluka-Srpske Toplice, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Čelinac-Kotor Varoš, Sokolac-Podromanija, Teslić-Podjezera /entitetska granica/, Rudanka-Doboj, Stari Majdan-Banjaluka, Prijedor-Kozarac, Prijedor-Stara Rijeka, u tunelima Čeljigovići na putu Lapišnica-LJubogošta i Stambolčić na dionici Pale-Podgrab.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić, te Jezero Šipovo.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Deminerski radovi izvode se na putu Polje-Podnovlje u mjestu Gornji Božinci kod Dervente zbog čega dolati povremenih obustava od 8.00 do 15.00 časova.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići i Ukrina-Gornja Vijaka.

Vangabaritni prevoz kreće se putnim pravcima Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod i Ugar-Banjaluka-granični prelaz Gradiška, Stanić Rijeka-Karuše, granični prelaz Rača-Bijeljina-Zvornik-Vlasenice-Luke i granični prelaz Rača-Brčko-Modriča-Johovac-auto-put-Banjaluka, pa se vozačima savjetuje da voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U Federaciji BiH radi se na putevima Sarajevo-Vogošća u ulici Alipašina, Žitomislići-Počitelj zbog čega na toj dionici svakodnevno od 9.00 do 12.15 časova i od 13.15 do 15.00 časova dolazi do obustave saobraćaja, zatim na području Donjeg Vakufa, te na auto-putu Zenica sjever-Zenica jug i na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac.

Na graničnim prelazima jutros nisu zabilježena zadržavanja.

(Srna/Mondo)