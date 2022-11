Stiže zahlađenje: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

U Republici Srpskoj narednih dana biće hladnije i oblačno sa povremenom kišom, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Sutra ujutru i tokom dana doći će do naoblačenja uz jačanje jugozapadnog vjetra.

U Krajini i Hercegovini će duvati jak do olujni vjetar koji uz naoblačenje tokom dana donosi i kišu. U Hercegovini će povremeno biti jačih pljuskova sa grmljavinom.

Na istoku se očekuje toplo i suvo vrijeme, uz sunčane periode. Uveče i tokom noći kiša će zahvatiti većinu predjela.

Duvaće vjetar umjeren do jak južni, mjestimično i na planinama olujne jačine.

Minimalna temperatura vazduha biće od devet do 15, u višim predjelima od šest, a maksimalna od 15 na zapadu do 24 na sjeveroistoku, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 5. novembra, biće hladnije i oblačno sa kišom. Jače padavine se očekuju u Hercegovini i na zapadu, dok će na jugu i dalje duvati umjeren do jak jugo, a u ostalim predjelima vjetar skreće na sjeverni.

Tokom naredne noći uz pad temperature, na planinama kiša može preći u susnježicu.

Minimalna temperatura vazduha biće od šest do 14, a maksimalna od 10 na zapadu do 17 na istoku, u višim predjelima na zapadu od osam stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 6. novembra, biće još malo hladnije i oblačno sa slabom i povremenom kišom, na planinama ujutru uz prolaznu susnježicu. Do kraja dana padavine će prestati u većini predjela.

Minimalna temperatura vazduha biće od četiri do 10, u višim predjelima od jedan stepen, a maksimalna od sedam do 12, na jugu do 17 stepeni, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 7. novembra, biće pretežno oblačno sa slabom prolaznom kišom u centralnim predjelima. Na jugu i jugozapadu doći će do razvedravanja i sunčanih perioda.

Minimalna temperatura vazduha biće od četiri do 10, u višim predjelima od jedan stepen, a maksimalna od sedam do 12, na jugu do 17, a u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

(Srna)