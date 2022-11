Divlji kesteni, crvenolisne šljive: Volonteri u Bijeljini zasadili stabla, akciji se pridružili i učenici

U naselju Ledinci u Bijeljini zasađeno je deset sadnica krivudave vrbe, divljeg kestena, crvenolisne šljive, te švedske mukinje i lovor višnje, u okviru akcije koju je realizovalo 35 volontera u organizaciji tima "Let`s do it" u Bijeljini.

U ovoj aktivnosti učestvovali su učenici sedmog jedan i sedmog dva odjeljenja Osnovne škole "Vuk Karadžić", nastavnici Violeta Šeovac, Dušica Tadić i Srđan Ćeranić, te članovi ekološkog udruženja građana "Ada" iz Bijeljine.

"Bijeljini nedostaju zelene površine, parkovi, a svjedoci smo enormnog zagađenja vazduha u toku grejne sezone, što je realno šest mjeseci godišnje. Ovo je jedan od vidova naše borbe, naš način na ukazivanje problema i naš doprinos smanjenju zagađenja", rekla je koordinator ovog tima u Bijeljini Helena Stojić.

Stojićeva, koja se ekološkim aktivizmom bavi dugi niz godina, navela je da će akcije sadnje i pošumljavanja biti nastavljene i da će koristiti svaku priliku da ukažu na značaj sadnje i na značaj svakog stabla.

Djeci koja su učestvovala u akciji će biti uručene i volonterske knjižice. Osim u Bijeljini, akcija sadnje i pošumljavanja realizovana je na još šest lokacija u BiH, zasađeno je oko 2.000 sadnica.

"Uradimo to" /Let`s do it/ u BiH dio je istoimenog svjetskog pokreta u kojem učestvuje 168 zemalja.

