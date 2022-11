Vrijeme danas: Oblačno i hladno, temperatura do sedam stepeni

U BiH danas će biti oblačno, hladno i pretežno suvo vrijeme.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Na jugu će biti toplije, uz sunčane periode, a vrlo slabe padavine moguće su samo ponegdje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, sjeveroistočni ili promjenljivog smjera.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od dva do sedam, na jugu do 12 stepeni, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

Jutros preovladava oblačno, tmurno i maglovito vrijeme uz slab mraz ponegdje.

STANJE NA PUTEVIMA

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se vozi po pretežno suvim kolovozima, poledica je moguća u višim krajevima, a na zapadu i ponegdje na sjeveru vidljivost je smanjena zbog magle i niske oblačnosti, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na putnom pravcu Priluka-Glamoč-Mlinište vidljivost je zbog magle smanjena na 50 metara.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Sokolac-Podromanija, Banjaluka-Srpske Toplice, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Čelinac-Kotor Varoš, Teslić-Podjezera, Prijedor-Stara Rijeka, Prijedor-Kozarac, u tunelima Čeljigovići na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta i u tunelu Stambolčić na putu Pale-Podgrab, na magistralnom putu kod Doboja gdje je u toku gradnja auto-puta.

Izmjene u saobraćaju su i na putevima Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika, Srbac-Gornja Vijaka--Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić, Foča-Goražde u Filipovićima, Jezero-Šipovo, Ukrina-Gornja Vijaka i Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje, kao i na pravcu Laktaši-Srbac.

Deminerski radovi izvode se na putu Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, područje grada Derventa, zbog čega dolazi do povremenih obustava saobraćaja.

Na putnom pravcu Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod kreće se prevoz vangabaritnog tereta, pa se vozačima savjetuje da voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U FBiH se radovi izvode na putnim pravcima Sarajevo-Vogošća, Doboj-Maglaj, Jajce-Crna Rijeka, Bihać-Bosanski Petrovac /dionici Ripač-Dubovsko/ na dionici auto-puta Zenica sjever-Zenica jug i na putu Jajce-Donji Vakuf u tunelu Skela.

Zbog izvođenja radova na dionici magistralnog puta Žitomislići-Počitelj dolazi do obustave saobraćaja u terminima od 9.00 do 12.15 časova i od 13.15 do 15.00 časova.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

SRNA