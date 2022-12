Po novom nacrtu Regulacionog plana: Kod parka "Petar Kočić" gradiće se neboder od 15 spratova?

Na sajtu grada Banjaluka na uvid je dato više nacrta izmjena regulacionih planova, a po jednom od njih, ako bude usvojen, u centru grada kod parka "Petar Kočić" gradiće se neboder od 15 spratova.

Izvor: Grad Banjaluka

Među dokumentima je Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana dijela centralnog područja grada Banaluke, kojim je obuhvaćen prostor između Vidovdanske ulice, Trga srpskih junaka, Kralja Petra I Karađorđevića, Jevrejske ulice, Gajeve ulice, Tržničke ulice, ulice Marije Bursać i Kninske ulice u ukupnoj površini od 6,73 hektara.

Portal "Capital" piše da ovaj nacrt, ako bude usvojen, omogućava izgradnju dva nebodera, od kojih će jedan graditi IT kompanija "Prointer" kod parka "Petar Kočić" na mjestu sadašnje bijele zgrade koja je nekada bila zgrada "Poštanske štedionice", koju je pomenuta IT firma kupila na licitaciji 2020. godine.

U planu se može vidjeti da je na tom mjestu predviđena gradnja zgrade od 15 spratova.

Dodaju da je ovu odluku gradonačelnik Draško Stanivuković pravdao u svom obraćanju javnosti početkom novembra. Naveo je da je odobravanje lokacije za "Prointer" ustupak koji je bio potreban kako bi bila moguća realizacija planova za novi hotel "Palas".

"Moja politička volja i želja je bila da se gradi hotel „Palas“. Kada smo mijenjali taj regulacioni plan, na Komisiji za prostorno uređenje su rekli – može, ali morate proširiti obuhvat regulacionog plana, a u tom proširenom obuhvatu je zgrada „Prointera“. To je bio jedini način da rušimo i gradimo hotel „Palas“, to je dio života i politike. Imate vaš cilj, a neko drugi svoj cilj, a to bez skupštinske većine nije moglo", rekao je u obraćanju Stanivuković, aludirajući na činjenicu da u pomenutoj komisiji, koja mora dati „zeleno svjetlo“ regulacionim planovima prije nego što se oni upute Skupštini grada Banjaluka, glavnu riječ ima skupštinska većina koju predvodi SNSD.

Nacrti regulacionih planova izloženi su na javni uvid u prostorijama preduzeća „Routing“, d.o.o. Banjaluka (Ulica Prvog krajiškog korpusa br.16), gdje zainteresovanim licima mogu biti pružena pojašnjenja planskih rješenja, predvorju i prostorijama Gradske uprave kao i prostorijama mjesnih zajednica Centar 1 i Centar 2, svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 8.00 do 16.00 časova u periodu od 12.12.2022. godine do 12. januara 2023. godine.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 12.01.2023. godine svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrti biti izložen ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi Grada Banjaluka – Odjeljenju za prostorno uređenje.

