Dugoročna prognoza vremena za narednu nedjelju

Narednih dana biće pretežno oblačno, sa više sunčanih perioda tokom dana u četvrtak i petak, 29. i 30. decembra , podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Sutra ujutro i prije podne na sjeveru i zapadu oblačno sa kišom, a sredinom dana kiša će se premještati ka istoku i jugoistoku. Biće i malo hladnije u odnosu na prethodne dane. Na sjeveru će biti nešto jačih padavina uz pojačan vjetar. Snijeg će padati samo na višim planinama.

Do večeri se očekuje prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar će biti slab do umjeren istočni ili promjenljiv, na sjeveru povremeno i pojačan.

Minimalna temperatura vazduha biće od tri do osam, u višim predjelima od jedan stepen, a maksimalna temperatura vazduha od šest do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

U srijedu, 28. decembra, biće umjereno do pretežno oblačno, malo hladnije i pretežno suvo vrijeme. Slaba kiša će padati samo ponegdje na zapadu tokom jutra. Na jugu uz sunčane periode i toplije.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do četiri stepena, na jugu do osam, u višim predjelima od minus tri, a maksimalna temperatura vazduha od pet do osam, na jugu do 14, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

U četvrtak će biti umjereno do pretežno oblačno, toplije i sa više sunčanih perioda tokom dana. Ujutru će biti uslova za pojavu magle oko rijeka i po kotlinama. Na jugu i jugozapadu biće oblačnije uz pojavu slabe kiše.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do pet, na jugu do devet, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna temperatura vazduha od sedam do 11, na jugu i sjeveru do 14, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih.

U petak će biti umjereno oblačno, toplo i sa sunčanim periodima tokom dana. Ujutru će biti uslova za pojavu magle oko rijeka i po kotlinama. Na jugu i jugozapadu više oblaka a moguća je i kratkotrajna slaba kiša.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do šest stepeni, na jugu do devet, u višim predjelima od minus jedan, a maksimalna temperatura vazduha od osam do 13, na jugu i sjeveru do 16, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih.