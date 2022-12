Ko su neradnici na državnim jaslama? Jedan radnik RiTE Gacko dobio otkaz, premijer obećao da će OBJAVITI SVA IMENA

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je u Narodnoj skupštini Srpske da će u javnost izaći sa imenima i vremenskim periodom u kojem su određeni pojedinci bili zaposleni u javnom sektoru, a nisu dolazili na posao.

Izvor: Mondo/RiTE Gacko

Višković je rekao da će tražiti odgovornost onih koji su omogućili takvo ponašanje zaposlenih pojedinaca u javnom sektoru, a da su neki već dobili otkaz.

"Tražiću odgovornost tih ljudi. Koliko ću biti uspješan u tome ne znam, ne zavisi sve od mene, ali budite sigurni da ću insistirati na tome", izjavio je Višković tokom skupštinske rasprave o predloženom setu izmjena zakona o platama u Srpskoj.

On je rekao da nisu tačni navodi da je na stotine ili hiljade onih, kako je rekao, prevaranata koji su primali platu u javnom sektoru, a nisu dolazili na posao i nisu tu platu zaslužili.

Višković je odgovarajući na poslanička pitanja rekao da je ovu temu inicirao nakon što je saznao da je jedan zaposlenik Rudnike i termoelektrane Gacko (RiTE) u toku radnog vremena uopšte nije bio na poslu i ne samo to već je bio na egzotičnom putovanju "na Novom Zelandu".

Predsjednik Vlade je dodao da mu je tu informaciju potvrdio predsjednik Sindikata termoelektrane Željko Tepavčević.

Tepavčević je u toku dana Srni izjavio da su već imali jedan otkaz ugovora o radu po tom osnovu. Pojasnio je da je riječ o čovjeku koji nije dolazio na posao, a odsustvo nije pokrio nikakvim papirom i utvrđeno je da u tom periodu nije imao zdravstvenih problema i da je neopravdano izostajao sa posla.

"U RiTe smo imali nekoliko takvih slučajeva koji su sankcionisani. RiTE `Gacko` i prednjači u odnosu na ovu inicijativu koja je došla od predsjednika Milorada Dodika i premijera Radovana Viškovića i već smo imali jedan otkaz ugovora o radu", rekao je Tepavčević.

Tepavčević smatra da Vlada Republike Srpske, kao vlasnik javnih preduzeća, treba da utvrdi sve činjenice u vezi slučajeva nerada u tim preduzećima kako bi na svaki mogući način bila povećana produktivnost rada u tim kolektivima.

Tepavčević je naglasio da su imali više disciplinskih postupaka ako se dogodi da radnik ne dolazi na posao, što je sankcionisano.

"Isto tako smo izrazili sumnju i u julu se obratili Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da određeni broj ljudi donosi lažna bolovanja, odnosno da im neko u zdravstvenom sistemu da potvrde da su bolesni i na taj način opravdaju svoje izostanke", rekao je Tepavčević.

Nezavisna komisija za bolovanja

On je rekao da su zato zatražili da se napravi nezavisna ljekarska komisija od ljekara koje preporuči Fond zdravstvenog osiguranja, da o trošku RiTE "Gacko" ispita sve te pojave i da svaki radnik bude podvrgnut kontroli i pregledima da bi se utvrdilo da li ima onih koji treba da budu sankcionisani, navodeći da se to ne odnosi na radnike oboljele od kancera, trudnice, porodilje i one sa povredama na radu.

Tepavčević je napomenuo da je u RiTE "Gacko" takođe novčano kažnjeno nekoliko radnika za manje prekršaje i neopravdane izostanke sa posla od dan-dva tokom godine.

Tepavčević ipak izražava sumnju da će cijeli proces utvrđivanja slučajeva nerada u javnim preduzećima moći da bude završen do kraja ove godine jer se, kako je rekao, prvo mora sprovesti disciplinski postupak i na osnovu nalaza komisije, tek poslije toga se nekome može izreći otkaz ugovora o radu.

(Mondo)