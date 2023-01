Od IGRE do OZBILJNIH POSLJEDICA za cijeli život: Sve više povrijeđenih PIROTEHNIKOM za novogodišnje praznike

Zbog upotrebe pirotehničkih sredstava, ljekari u vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika tokom posljednjih godina zbrinjavaju sve više povreda oka kod djece i odraslih, upozoravaju iz Klinike za očne bolesti UKC Srpske.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Riječ je o sredstvima koja mogu da dovedu do teškihoštećenja vidnih funkcija, koja se mogu završiti čak i potpunim sljepilom i gubitkom povrijeđenog oka.

Dr Milka Mavija, načelnica ove klinike, naglašava da su neovlašteno i nestručno rukovanje pirotehničkim sredstvima, ali i povrede nastale u tuči, kao i u alkoholnom stanju, tokom ovih dana najčešći razlog za nastanak različitih povreda oka.

"Neke od ovih povreda oka su relativno lake, jer dovode do manjih opekotina i razderotina kapaka i okoline oka. Međutim, neke povrede pirotehničkim sredstvima mogu da dovedu do teških mehaničkih i hemijskih oštećenja oka sa krvarenjem i nagnječenjem dubokih očnih strultura. Mogu da dovedu i do teških probojnih rana oka sa trajnim posljedicama i zahtijevaju veoma ozbiljne oftalmološke hirurške intervencije", kaže dr Mavija.

Ističe da najteže povrede koje su u pomenutoj klinici zbrinjavali tokom ovih novogodišnjih praznika uključuju eksplozivne povrede nastale nestručnim rukovanjemvatromet-raketama i petardama.

"Nažalost, neke od tih povreda tokom novogodišnjeg slavlja i vatrometa u društvu porodice i prijatelja dovele su do potpunog razaranja svih struktura oka i nepovratnog gubitka vida. I ove godine upućujemo apel, prvenstveno roditeljima, da djeci ne dozvole upotrebu petardi, kao i ostalih pirotehničkih sredstava, jer se ne radi o igračkama, nego o potencijalno opasnim i štetnim načinima zabave, koji mogu dovesti do ozbiljnih posljedica za cijeli život", upozorava dr Mavija.

KRATKOTRAJNA RADOST

U Urgentnom centru UKC Srpske za novogodišnje praznike zbrinut je jedan pacijent sa lakšim povredama ruke od upotrebe pirotehničkih sredstava. U Klinici za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju nije primljen nijedan pacijent.

Kako ljekari upozoravaju, nestručno korištenje vatrometa i petardi mogu dovesti do tragičnih posljedica i njihovu upotrebu treba ostaviti profesionalcima. Kratkotrajna radost koju donose nije vrijedna rizika koji sobom nosi njihovo neovlašteno rukovanje kod najmlađih.

(Srpskainfo)