Moglo bi zabijeliti: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Prema prognozama metereologa uskoro bi nas mogao obradovati snijeg.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Prema prognozi Milice Đorđević, diplomiranog metereologa narednih dana biće hladnije sa kišom,a u pojednim krajevima očekuje se i snijeg.

U četvrtak (19.01.) ujutru oblačno sa kišom, na jugu i jugoistoku jače padavine. Tokom dana padavine slabe i prestaju na sjeveru, dok će na jugu i dalje padati kiša. Tokom dana zahlađenje. Uveče i u narednoj noći ponovo jačaju padavine, ali zbog zahlađenja kiša će preći u susnježicu i snijeg. Minimalna temperatura vazduha od 0°S do 6°S, na jugu do 9°S. Maksimalna temperatura vazduha od 2°S na zapadu do 12°S na istoku. Uveče zahlađenje.

U petak (20.01.) se očekuje zahlađenje uz susnježicu i snijeg u većini predjela. Na jugu kiša koja postepeno slabi. Tokom dana doći će do formiranja manjeg snježnog pokrivača u nižim predjelima, a u višim predjelima se očekuje oko 20 cm snijega.

Minimalna temperatura vazduha od -2°S do 4°S, u višim predjelima od -6°S.

Maksimalna temperatura vazduha od 0°S do 5°S, na jugu do 8°S, u višim predjelima od -4°S.

Uveče dalje zahlađenje.

U subotu (21.01.) hladnije i oblačno uz slab snijeg i manji porast snježnog pokrivača. Na planinama se očekuje novih 10 cm snijega. Minimalna temperatura vazduha od -4°S do 0°S, na jugu do 3°S, u višim predjelima od -9°S. Maksimalna temperatura vazduha od -3°S do 3°S, na jugu do 7°S, u višim predjelima od -6°S.

(Mondo)