"Privrednici jedva čekaju": Vrhovac ne odustaje od inicijative da se na Kozari omogući turistička gradnja

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dražen Vrhovac smatra da je neophodno omogućiti razvoj i izgradnju turističkih kapaciteta i sadržaja na Kozari, ničim ne urušavajući njen prirodni ambijent.

Vrhovac je rekao Srni da je vrijeme da bude iskorišten dar koji je Kozari dala priroda, ali i da budu sačuvane njene ljepote.

"Kozara ima šta da ponudi, jer prema njoj gravitira devet opština i gradova. Ova planina udaljena je od granice EU 25 kilometara i zato je neophodno omogućiti njen razvoj. To je apsolutno moguće, a primjera na koji način je mnogo u svijetu, ali i okruženju, kao što su nacionalni parkovi Plitvice ili Durmitor", kaže Vrhovac.

On je naglasio da za bolju ponudu i razvoj turističkog kapiciteta Kozare ne treba nijedna marka iz budžeta, jer domaći privrednici jedva čekaju da se omogući izgradnja na ovoj planini.

"Zakonski i na svaki drugi način mora biti regulisano da izgradnja bude uz potpuno poštovanje prirodnog ambijenta, od spratnosti turističkih objekata, materijala koji se koriste u gradnji, kao i atraktivnih sadržaja za turiste, pješačkih staza, sportskih sadržaja", rekao je Vrhovac.

On je naveo da će Savjet za razvoj turizma Prijedora sutra razgovarati o razvoju Kozare, čiji kapacitet je ogroman, ali nedovoljno iskorišten.

Vrhovac je rekao da će kao narodni poslanik učestovati u ovoj raspravi i učiniti sve da od Kozare bude napravljena atraktivna turistička destinaciju koja može i mora biti motor razvoja cijelog kraja.

"Razgovarao sam i sa gradonačelnikom Prijedora Slobodanom Javorom i zajedno ćemo nastupiti da se Kozara otvori i izgradi kao turistički potencijal Republike Srpske", naveo je Vrhovac.

Izvor: Nacionalni park Kozara

On je napomenuo da će Skupština grada Prijedora o ovom prijedlogu zvanično uputiti inicijativu Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Ministarstvu trgovine i turzima Republike Srpske.

"Već ove ili naredne sedmice, kao narodni poslanik, pokrenuću inicijativu i pozvati sve poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz opština i gradova Potkozarja da razgovaramo o Kozari i da zajedno sa nadležnim ministarstvima i Vladom Srpske otvorimo ovo pitanje i predložimo rješenja koja će nas dovesti do cilja, a to je da Kozara ostane biser prirode u kojem treba da uživaju turisti iz svih krajeva svijeta", rekao je Vrhovac.

Kontroverzan prijedlog o "sužavanju" nacionalnog parka

Vrhovac je nedavno u NSRS govorio o sužavanju prostora Nacionalog parka Kozara da bi se omogućilo građenje smještajnih kapaciteta

"Dobijao sam odgovor: ne može, to je nacionalni park. Ja mislim da može. Nacionalni park OK, ali nacionalni park kao kočnica razvoja ne. Da li ćemo mi ići u pravcu sužavanja prostora u nacionalnom parku na način da dozvolimo gradnju smještajnih kapaciteta, jer današnji turista koji skija želi da iz hotela izađe na stazu ili da je što bliže stazi, a ne da gradimo na Benkovcu koje je 3 kilometra daleka staze, pa da se autobusima dolazi do ski staza. Jedno rješenje je da suzimo prostor nacionalog parka. Drugo rješenje je da napravimo džepove u nacionalnom parku na način da odredimo lokacije na kojima će se mogi graditi smještajni i turistički kapaciteti uz određena pravila i uslove", rekao je Vrhovac.

Ovo je izazvalo brojne reakcije ekoloških aktivista i javnosti.