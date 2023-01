NP "Kozara" o jučerašnjoj GUŽVI i KOLAPSU: Mrakovicu posjetilo 3.300 LJUDI, nedostaje parking prostor (FOTO)

Nacionalni park "Kozara" u prošloj godini imao je 90.000 posjetilaca, a samo juče 3.300, rekao je Srni direktor ove javne ustanove Božidar Nikoletić.

Izvor: INFO PRIJEDOR/FACEBOOK/SCREENSHOT

On je istakao da se tako velika posjećenost dešava samo nekoliko puta godišnje, te ukazao na stalni problem manjka parking prostora - problem eskalira u danima poput jučerašnjeg.

"Takvih dana u godini nema mnogo. Tako velika posjećenost dešava se samo nekoliko puta godišnje, ali tada postaju vidljive razmjere tog problema", rekao je Nikoletić.

On je naveo da će problem nedostatka parking mjesta biti umanjen kada se završi obilaznica oko memorijalne zone uz koju će biti uređen i dio površine za parking, kao i uređenjem novog parkirališta u blizini upravne zgrade parka.

"Pozivamo posjetioce koji dolaze iz Banjaluke da koriste put preko Gradiške i Podgradaca", rekao je Nikoletić.

Milan Jelača iz Planinarsko-skijaškog društva "Ljubijski rudar", koje upravlja skijalištem na Kozari, rekao je Srni da je tokom jučerašnjeg dana bilo oko 300 skijaša, da su radile sve staze i svi liftovi, da je taj broj skijaša ispod projektovanih kapaciteta i da je skijalište funkcionisalo normalno.

"To što se dešavalo juče sa saobraćajem i parkinzima je nešto na šta mi ne možemo uticati. Dobijamo prigovore nezadovoljnih skijaša koji nisu mogli doći do skijališta juče od 13.00 do 16.00 časova kada se desio saobraćajni kolaps, kao i od onih koji su pješke dolazili do staze sa većih udaljenosti i pritom nosili tešku opremu na sebi. Žao nam je što je tako, ali mi u rješavanju tog problema nemamo nadležnosti", naveo je Jelača.

On je ocijenio da ukupan broj posjetilaca koji su juče došli na Kozaru, a koji je 10 puta veći od broja skijaša, ne bi trebalo da bude nerješiv problem kad se pogleda površina Nacionalnog parka "Kozara".

"Na izletištu Benkovac, ali i kod hotela, ima dosta površine koja bi se dala urediti za parkiranje, a onda je potrebno uvesti kružne autobuske linije koje bi posjetioce prevozile dalje na željene destinacije i saobraćale tokom cijelog dana. To ne moraju biti stalne linije, nego u dane poput jučerašnjeg, a oni se daju predvidjeti", rekao je Jelača.

Na putu od Kozarca do Mrakovice saobraćaj je juče više časova bio u zastoju zbog automobila koji su bili parkirani sa obje strane saobraćajnice i zbog nemogućnosti da se mimoiđu vozila koja su saobraćala iz oba smjera i koja su formirala duge kolone.