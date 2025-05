Radmanović i Kojić nakon incidenta: "Postoje namjere da se stvore tenzije i sukobi"

Poslanici SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Nebojša Radmanović i Milroad Kojić obratili su se javnosti dnas nakon jučerašnjeg incidenta u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Radmanović je rekao da ne ide sve kako treba kada je riječ o formiranju nove vlasti na nivou BiH zbog čega je jedan broj ljudi nervozan i zato napadaju Dodika, Srpsku i SNSD.

"Napadi na SNSD i na Srpsku idu iz opozicije iz Srpske, iz manjinskih partija koje pokušavaju da naprave vlast na nivou BiH. Nije prvi put da to rade. Mi smo to prevazišli, ali je juče to kulminiralo brutalnim napadom člana Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentrane skupštine BiH iz reda srpskog naroda (Darka Babalja)", rekao je Radmanović na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je ocijenio da to nije ničim izazvano i da su svi poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu bili mirni.

Radmanović je ukazao da se napad opozicije širi i sada spominju i srpskog člana i predsjedavjuću Predsjedništva BiH Željku Cvijanović.

"U Narodnoj skupštini Republike Srpske prihvaćen je veto srpskog člana Predsjedništva BiH na opšte nezadovoljstvo političkog Sarajeva, jednog broja stranaca i ljudi iz reda srpskog naroda. Juče se pokazalo da ima nekih iz opozicije u Srpskoj koji su bili protiv veta", rekao je Radmanović.

On je ukazao da su na sceni snage koje su protiv dogovora u BiH i unutar Srpske i tu im je glavna smetnja SNSD.

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić istakao je da postoje namjere da se prave bezbjednosni problemi i proizvedu sukobi između Srba.

"To očigledno nekome odogovara i to je (predsjedavajući Predstavničkog doma) Denis Zvizdić juče vrlo svjesno dopustio", rekao je Kojić na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom nemilog događaja na sjednici Predstavničkog doma i na pauzi zasjedanja.

Kojić je rekao da je suština priče poslanika SDS-a Darka Babalja bila isključivo etiketiranje i kriminalizacija Republike Srpske i njenog rukovodstva, s namjerom da izazove fizički obračun.

"Suština mog odgovora bila je da ako već ima elementa kriminala i ima saznanja o kriminalu da to sve skupi i odnese u tužilaštvo. Rekao sam da Babalj svjesno zloupotrebljava govornicu i prouzrokuje krizu", naveo je Kojić.

On je dodao da je želio da sa Babaljem porazgovara mimo kamera i ostalih, da smiri tenzije, ali da je bilo vidljivo da je Babaljeva namjera bila fizički obračun.

"Opozicija je to svjesno radila, da bi na kraju na glasanju podržala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH", naveo je Kojić.

Prema njegovim riječima, postoji određena nervoza Babalja i poslanika PDP-a Branislava Borenovića da oni kao manjina dođu na vlast na nivou BiH, uz očigledna nečija obećanja.

"Kada izgubite argumente u smislu parlamentarne komunikacije i političke borbe koja se odvija u samom parlamentu, onda kao što ste vidjeli pozovete nekoga da se obračunate s njim vani", rekao je Kojić.

Današnja konferencija održana je povodom jučerašnjeg nemilog događaja na sjednici Predstavničkog doma Parlamentrane skupštine BiH kada je poslanik SDS-a i zamjenik predsjedavajućeg ovog doma Darko Babalj na pauzi zasjedanja vikao i upućivao pogrdne riječi poslanicima Kluba SNSD-a Miloradu Kojiću i Sanji Vulić.

(Srna/Mondo)