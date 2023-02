Zima se ne predaje: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Promjenu vremena u Republici Srpskoj meterolozi su najavili za vikend kada se uz zahlađenje ponovo očekuju kiša i snijeg.

Toplo vrijeme biće i sutra, ali promjenljivo do umjereno oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne i uveče doći će do jačeg naoblačenja sa zapada, a u noći na subotu očekuju se lokalni pljuskovi i jača kiša u južnim predjelima.

Vjetar će biti slab do umjeren zapadni, jugozapadni lokalno i jak.

Minimalna temperatura vazduha od četiri do devet, u višim predjelima od dva, a maksimalna dnevna od 12 do 19, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.

Prvog dana vikenda, u subotu, prije podne će biti toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno uz kišu na jugu i zapadu, koja će tokom popodneva jačati i zahvatiti većinu predjela. Obilnije padavine biće na sjeveru.

Do večeri će doći do naglog pada temperature vazduha i kiša će preći u snijeg prvo u višim predjelima uz formiranje snježnog pokrivača, a u noći će početi da pada ponegdje i u nižim predjelima.

Duvaće jak, u Hercegovini i na planinama ponegdje olujni vjetar južnih smjerova.

Temperatura vazduha u prvom dijelu dana biće od devet do 15, u višim predjelima od pet, ali se tokom dana očekuje zahlađenje i pad temperature vazduha koja će biti od nula do pet, na jugu do osam, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.

U nedjelju, 26. februara, biće oblačno i hladnije, u većini predjela sa padavinama.

Kiša će padati na krajnjem jugu, dok će u ostalim krajevima biti susnježice i snijega uz porast snježnog pokrivača.

Minimalna temperatura vazduha od nule do pet, na jugu do 10, u višim predjelima od minus tri , a maksimalna temperatura vazduha od nule do pet, na jugu do 12, u višim predjelima do minus jedan stepen Celzijusovih.

