DODIK: Predsjedništvo SNSD saglasno da ne ide na izbore po "Šmitovom zakonu" ako se slože i druge partije u RS

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da je Predsjedništvo ove stranke saglasno da se ne učestvuje na lokalnim izborima u BiH na način kako je predložio Kristijan Šmit.

"Ovo može biti ako prihvate sve političke partije u Srpskoj da Republika Srpska ima pravo da sprovede izbore u skladu sa svojim zakonom. Mi ostajemo pri podršci donošenju Izbornog zakona Srpske. Dijalog sa opozicijom je neophodan, a danas ćemo razgovarati sa koalicionim partnerima", rekao je novinarima Dodik nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a.

On je istakao da SNSD ostaje pri Izbornom zakonu Republike Srpske, a da je situacija na nivou BiH konfuzna.

Dodik je u jučerašnjoj izjavi napomenuo da je BiH nametnut Izborni zakon, te da je Republika Srpska jasno rekla da ga ne želi.

"Možda smo malo kasno krenuli sa donošenjem Izbornog zakona Republike Srpske da bi mogli stići na ove izbore. Očigledno se to neće desiti jer imamo proceduru u Vijeću naroda i vjerovatno u Ustavnom sudu", rekao je Dodik, prenijela je Srna.

Sa druge strane, kaže Dodik, "ako se stranke iz Srpske ne prijave na izbore, rizikuju mogućnost scenarija sa sjevera Kosova i Metohije, kada Srbi nisu izašli na izbore, a izbori su proglašeni legitimnim".

"To nije nikakvo popuštanje, niti davanje značaja (Kristijanu) Šmitu, nikakvo povinovanje zapadnim stranama. Dugoročno gledano mislim da treba da radimo protiv onoga što je njihova namjera, a nekad to podrazumijeva uključivanje u taj proces. Mislim da ljudi to razumiju", rekao je Dodik.

