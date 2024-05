OPOZICIJA U RS: SNSD prihvatanjem Šmitovih izmjena izbornog zakona ponovo urušio Narodnu skupštinu Republike Srpske

Opozicioni političari u Srpskoj skoro jedinstveni su ustavu da će učešće SNSD-a na lokalnim izborima po zakonu koji je nametnuo Kristijan Šmit značiti urušavanje institucije Narodne skupštine RS jer će Izborni zakon RS ostati "mrtvo slovo na papiru".

Izvor: MONDO

Član Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević povodom najave SNSD da će izaći na lokalne izbore koje je raspisao CIK, kaže da je SNSD urušio Narodnu skupštinu toliko da je ostalo samo još da joj temelje iskopaju

''Nismo ni očekivali da SNSD usvaja Izborni zakon Republike Srpske da bi po njemu izašao na izbore. Od samog početka je jasno da su, po ko zna koji put, zloupotrijebili i ponizili Narodnu skupštinu da bi varali građane Republike Srpske. Prosto je nevjerovatno koliko oni ponižavaju ovaj narod i smatraju ga neinteligentnim. Narodnu skupštinu su svojim igricama toliko ponizili i urušili da je ostalo još samo temelje da joj iskopaju'', izjavila je Aleksandra Pandurević.

Dok su usvajali Izborni zakon Republike Srpske, podsjeća ona, u isto vrijeme je ministar finansija BiH Srđan Amidžić postupio po zakonu Kristijana Šmita i odobrio CIK-u novac za sprovođenje izbora.

"Kada su pozivali članove OIK i GIK da podnesu ostavke, njima su istovremeno došapnuli da ih ne podnose. Onda su od CIK-a zatražili da u Prnjavoru, Gradišci i Prijedoru potvrdi izbor novih članova GIK kojim je istekao mandat. Sve ovo je besramno ponižavanje Narodne skupštine, ali i naroda za koji očito misle da je i slijep i glup. Narod niti je slijep niti je glup, nego je preplašen zbog teške pozicije i izolacije u koju je dovedena Republika Srpska'', ocjenjuje Pandurevićeva, saopšteno je iz SDS-a.

Kaže da Republiku Srpsku skupo košta praksa da se "u Narodnoj skupštini zategne konopac, a onda u Sarajevu radi drugo".

Šta je sa Izbornim zakonom RS? Centralna izborna komisija BiH (CIK) 8. maja je raspisala lokalne izbore u BiH za 6. oktobar. Prethodno je usvojila 26 podzakonskih akata, nakon nametnute odluke Kristijana Šmita od 26. marta o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH. Vlast u RS najavila je da će u slučaju Šmitovih nametanja izbornih pravila usvojiti svoj Izborni zakon i na osnovu njega sprovesti izbore u RS osim u slučaju ako izmjena Izbornog zakona BiH bude usvojena u parlamentarnim tijelima BiH, što se za sada nije dogodilo. NSRS je 19. aprila usvojila Prijedlog zbornog zakona RS na osnovu kojeg bi se trebali organizovati naredni lokalni izbori u RS. Vlada RS je početkom aprila pozvala članove organa za sprovođenje izbora iz RS da podnesu ostavke. Na usvojeni Izborni zakon RS uložen je veto u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda RS, a dalja procedura nalaže da o zakonu raspravlja Ustavni sud RS.

''U Skupštini usvoje zaključke da nema usvajanja evropskih zakona dok se ne usvoji Zakon o Ustavnom sudu BiH, a onda u Sarajevu usvoje 10 zakona i hvale se da su motor integracija. Dva puta su raspisivali referendum o Sudu i Tužilaštvu, dok su im u Sarajevu povećavali budžete i zapošljavali nove tužioce, a sad planiraju i formiranje Apelacionog suda. O nezavisnosti Republike Srpske govore od 2006. godine, a umjesto nezavisnosti dobili smo slabu, ranjivu, ekonomski osiromašenu i od stanovništva ispražnjenu Republiku Srpsku koja je potpuno međunarodno izolovana, anatemisana i trpi sankcije'', navodi Aleksandra Pandurević, član Predsjedništva SDS.

U Dodikovoj najavi da će Srpska izbore provesti po svom Izbornom zakonu 2026, zaključuje ona, ima istine taman koliko i u ranijoj najavi da će Republika Srpska 2017. raspisati referendum o nezavisnosti ukoliko joj se do tada ne vrate neustavno prenijete nadležnosti.

Grmuša: SNSD i Republika Srpska legitimišu Šmita

U slučaju da vlast u Republici Srpskoj prihvati da učestvuje na lokalnim izborima po tzv. "Šmitovom zakonu" Šmit će biti legitimisan kao visoki predstavnik, jer se i Federacija BiH i Republika Srpska u svojstvu ugovornih strana u Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma indirektno slažu da on ima pravo da preduzima akte visokog predstavnika, smatra odbornik u Skupštini grada Banjaluka i potpredsjednik PDP-a Milko Grmuša.

"Vlasti Republike Srpske i FBiH čak idu i korak dalje, te prihvataju da visoki predstavnici imaju pravo da nameću zakone, a što uopšte nije predviđeno Dejtonskim sporazumom. Vlast Republike Srpske će prihvatiti ne samo da tzv. "upravni odbor PIK-a" postoji, nego i da ima pravo i da imenuje visokog predstavnika, ali i da mu proširuje ovlašćenja mimo Dejtonskog mirovnog sporazuma", ocijenio je Grmuša.

Ovaj pravnik iz Banjaluke smatra da će vlast Republike Srpske prihvatiti da visoki predstavnik i upravni odbor PIK-a imaju diskreciono pravo da sami mijenjaju Dejton i ustave Republike Srpske, FBiH i BiH, što uključuje, ali se ne ograničava, na promjenu titulara javne imovine, promjenu načina glasanja u zajedničkim institucijama BiH i preduzimanje svih drugih akata čija je suština radikalna promjena ustavnog poretka.

"Vlasti Republike Srpske će derogirati pravo Narodne skupštine Republike Srpske da usvaja zakone koji se primjenjuju na teritoriji Srpske, te će to pravo prenijeti na visokog predstavnika i "upravni odbor PIK-a". Vlasti Republike Srpske više neće imati efektivnu zakonodavnu vlast, koje su se svojevoljno same odrekle, već će samo izvršavati zakone koje odobre visoki predstavnik i "upravni odbor PIK-a" i to striktno po mjeri i konkretnim uputstvima ovih stvarnih zakonodavaca. Budući da čak ni FBiH nije prenijela toliko moći sa svojih institucija na visokog predstavnika i "upravni odbor PIK-a", vlasti Republike Srpske bi praktično bile glavna poluga "upravnog odbora PIK-a" u njegovoj transformaciji Republike Srpske i BiH u otvoreni i ničim zauzdani protektorat", zaključuje Grmuša, u svojoj objavi na "Iksu".

Dodik: Moraćemo...

Lider SNSD-a Milorad Dodik u intervjuu koji je dao beogradskoj "Politici" izjavio je da zbog procedura Izborni zakon Republike Srpske neće stupiti na snagu u narednih mjesec dana i "da će se morati prijaviti na ove lokalne izbore, ali da postoji i način da se izbori održe na proljeće".

"Nismo uspjeli u rokovima, moraćemo se prijaviti na ove lokalne izbore čekajući da vidimo sudbinu našeg zakona. Vjerovatno ćemo u iznudici prihvatiti izlazak na izbore. Ali ako to bude moguće, prebacićemo se na primjenu našeg zakona, koji propisuje da prestaju da važe prava da Centralna izborna komisija BiH u Republici Srpskoj sprovodi izbore", rekao je Dodik.

On je napomenuo da su za dvije godine i opšti izbori, koje će Srpska sprovesti po svom zakonu.

"Postoji, doduše, i drugi način – da napravimo opstrukciju i sačekamo usvajanje našeg zakona pa izbore održimo na proljeće. Ne bi bio prvi put da se izbori odgode", rekao je Dodik za "Politiku".

(MONDO)