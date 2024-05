Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da zbog procedura Izborni zakon Republike Srpske neće stupiti na snagu u narednih mjesec dana i da će se morati prijaviti na ove lokalne izbore, ali da postoji i način da se izbori održe na proljeće.

Izvor: Srna

"Nismo uspjeli u rokovima, moraćemo se prijaviti na ove lokalne izbore čekajući da vidimo sudbinu našeg zakona. Vjerovatno ćemo u iznudici prihvatiti izlazak na izbore. Ali ako to bude moguće, prebacićemo se na primjenu našeg zakona, koji propisuje da prestaju da važe prava da Centralna izborna komisija BiH u Republici Srpskoj sprovodi izbore", rekao je Dodik.

On je napomenuo da su za dvije godine i opšti izbori, koje će Srpska sprovesti po svom zakonu.

"Postoji, doduše, i drugi način – da napravimo opstrukciju i sačekamo usvajanje našeg zakona pa izbore održimo na proljeće. Ne bi bio prvi put da se izbori odgode", rekao je Dodik za "Politiku".

Dodik, kome se kao predsjedniku Republike Srpske sudi pred Sudom BiH za nepoštovanje odlukla Kristijana Šmita, na pitanje da li zna kako će se završiti taj sudski proces, odgovorio je da se samo Srbima presuđuje masovno, a drugima na nivou karikature.

"To je nelegalni inkvizicijski sud, na koji odlazim kako bih pokazao njegov besmisao. Moje i finansije moje porodice provjeravali su u 48 zemalja svijeta, gledali su svaki račun, čak i one za hotel. I sve se svelo na to da mi sude zato što ne poštujem Šmita", rekao je Dodik, prenijela je Srna.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) 8. maja je raspisala lokalne izbore u BiH za 6. oktobar.

Prethodno je usvojila 26 podzakonskih akata, nakon nametnute odluke Kristijana Šmita od 26. marta o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH. Vlast u RS najavila je da će u slučaju Šmitovih nametanja izbornih pravila usvojiti svoj Izborni zakon i na osnovu njega sprovesti izbore u Republici Srpskoj, osim u slučaju ako izmjena Izbornog zakona BiH bude usvojena u parlamentarnim tijelima BiH, što se za sada nije dogodilo.

Narodna skupština RS je 19. aprila usvojila Prijedlog zbornog zakona Republike Srpske na osnovu kojeg bi se trebali organizovati naredni lokalni izbori u RS. Vlada RS je početkom aprila pozvala članove organa za sprovođenje izbora iz Republike Srpske da podnesu ostavke.

Na usvojeni Izborni zakon RS uložen je veto u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda RS, a dalja procedura nalaže da o zakonu raspravlja Ustavni sud Republike Srpske.

(MONDO)