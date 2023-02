Pogledajte kako će izgledati teniska arena u Banjaluci: Pored je trg "veći od Trga Krajine" (FOTO/VIDEO)

U Banjaluci je danas prezentovan izgled nove sportske dvorane u Parku "Mladen Stojanović" u kojoj će se u aprilu igrati ATP teniski turnir "Srpska open".

Predstavljajući izgled sportskog kompleksa gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da je ovo prikaz "najveće sportske dvorane u cijeloj Republici Srpskoj".

"Moja poruka jeste da je pet decenija prošlo od izgradnje Sportskog centra „Borik“ dakle od 1974. godine nešto ovakvo nije viđeno u Banjaluci i Republici Srpskoj, nešto ovakvo nije građeno. To govori koji je ovo poduhvat, šta nam je bio zadatak, a šta je krajnji cilj svima nama", kaće Stanivuković.

Poručio je kako ovaj građevinski poduhvati prevazilaze mogućnosti gradske administracije.

"Želimo da prikažemo čitavoj javnosti kako će izgledati dvorana koju će koristiti naša djeca, svi sportisti, budući šampioni. To je naša budućnost koja dolazi za 30 dana. Dvorana se prostire na površini od 9.000 metar kvadratnih. Svi kapaciteti, kako za sjedenje tako i za trežani proces su za 50 odsto veći od SC „Borik“, a visina je 14 metara", pojasnio je Stanivuković, objavio je sajt Gradske uprave.

Gradonačelnik poručuje kako je ovo jedinstveno arhitektonsko rješenje iz mnogo razloga.

"Kada gledate dvoranu spolja, vidite samo četiri metra iznad zemlje. To smo uradili kako ta visina ne bi remetila svu ljepotu koja se nalazi u Parku „Mladen Stojanović“. Ponosni smo na idejno rješenje, zahvalan sam svim ljudima koji su bili dio ovog projekta. Kada kažete da gradite dvoranu koja nikada nije građena u cijeloj Republici Srpskoj, od devet hiljada metara kvadratnih i pet hiljada sjedećih mjesta, to sve treba da isprojektujete za manje od četiri mjeseca. Po dinamici, mi odgovaramo svim izazovima, a radovi teku i brže od predviđene dinamike".

Plan je da kasnije "dvorana", kako je rekao gradonačelnik, bude multifunkcionalna i kao takva predviđena za sve sportove, ali i jedinstveni sportski kompleks za koncerte, festivale, takmičenja, različite sajmove i slično.

"S druge strane, kada završimo sve ovo, za nešto više od 30 dana ispred dvorane ujedno ćemo dobiti i novi trg koji je predviđen za koncerte i festivale i kao takav će biti veći od Trga Krajine. To znači da će Banjaluka sve najveće muzičke zvijezde dočekivati upravo ovdje, ali nećemo zanemariti Trg Krajine", rekao je Stanivuković.

"Ovo je nova dimenzija grada i jedna potpuno nova perspekitva, nešto što do sada nije viđeno. U narednom periodu prezentovaćemo još dodatnog sadržaja. Radićemo dječije igralište, koje do sada nije viđeno u regionu. Shodno svemu tome, pomjeramo granice i dižemo našu formu koja u građevinarstvu nije bila viđena do sada", kaže Stanivuković

Tvrdi da radove na terenu prati odgovarajuća dokumentacija.

"To isto važi i za radove koji se izvode u Parku „Mladen Stojanović“, poput postavljanja javnih toaleta, dječijih igrališta, izgradnje trim staze, ali i ostalih radova".

Na gradilištu radi 20 firmi

Predsjednik Građevinskog odbora za izgradnju sportske dvorane i potpredsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Saša Trivić kazao je da izgradnja ovog objekta zaista veliki poduhvat, na kojem trenutno radi preko 50 projektanata i dvadesetak firmi.

"Svi su nam rekli da ovo što radimo do sada ovdje nije viđeno. I na kraju dobićemo jedan objekat koji će biti izgrađen po svim svjetskim standardima, a za izgradnju se koriste najkvalitetniji materijali. Trebalo je to sve pomiriti i uklopiti", zaključio je Trivić.

Arhitekta Davor Bjelica kazao je da je dobio čast da radi na ovom velikom projektu.

"Riječ je o kompleksnom i zaista ambicioznom projektu. Poštovani su svi svjetski standardi, koji zahtijevaju sportski objekti ovog tipa. U prvoj fazi ovo će biti dvorana otvorenog tipa, dok ćemo, nadam se, već sljedeće godine imati zatvorenu dvoranu", kazao je on.

Dodaje da je cilj bio da taj objekat ne dominira prostorom, nego sadržajem koji ima unutra, odnosno da bude u skladu sa parkom i okruženjem.

