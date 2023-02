Zima se vratila: Vozači, oprezno zbog klizavih kolovoza

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno vrijeme sa snijegom, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom, a u većini područja očekuju se obilnije padavine.

Do večeri očekuje se da će visina snežnog pokrivača biti od pet centimetara na istoku do 25 centimetara na zapadu, u višim predjelima od 25 centimetra na istoku do više od 50 centimetara na zapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.