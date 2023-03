Nova poskupljenja u najavi: Skaču cijene prasića, svježeg mesa i mesnih prerađevina

Zbog nestašice smrznute svinjetine iz uvoza, te poskupljenja ovog mesa koje iz Evrope dolazi na naše tržište, građani Srpske uskoro će se suočiti i sa značajnijim poskupljenjima svih mesnih prerađevina.

Izvor: Shutterstock

Na ovo ukazuju domaći prerađivači, koji naglašavaju da je smrznuto svinjsko meso iz uvoza već poskupjelo za oko 30 odsto, ali da poskupljenja neće stati na ovome. Kako objašnjavaju, poseban je problem nestašica svinjetine u Evropi, što dodatno diže cijene ovog mesa koje BiH uvozi, s obzirom na to da imamo sve manje stoke iz domaćeg uzgoja, pa je u padu i primarna proizvodnja mesa.

To znači da će se građani Srpske i BiH, pored skoka cijena žive vage prasića i svih vrsta svježeg mesa u marketima i mesnicama, suočiti sa novim poskupljenjem mesnih prerađevina. One bi već ovih dana mogle da poskupe za najmanje 10 odsto, ali samo za početak, s obzirom na to da poskupljenje svinjetine u Evropi u pomenutom procentu najverovatnije nije konačno.

"U najavi je novo poskupljenje i nestašica svinjskog mesa u EU, jer i oni zbog krize smanjuju uzgoj. Unazad godinu dana drastično su poskupjeli i energenti, dok sa radnom snagom muku muče i evropske zemlje. Sve to utiče na smanjenje proizvodnje mesa i kod njih, pa ono što uzgoje uglavnom čuvaju za svoje građane", objašnjava za Srpskainfo vlasnik Mesne industrije „Trivas“ Prnjavor i član Upravnog odbora STK Nemanja Vasić.

Prema njegovim riječima, poskupjela je zamrznuta svinjetina koja ide za preradu, ali i svježe svinjsko meso iz uvoza.

"Svinjetina je u nabavci već poskupjela za oko 30 odsto, tako da ćemo i mi uskoro morati da dignemo cijene naših proizvoda za najmanje 10 odsto. Neki prerađivači su to već uradili, a neki će uskoro. Riječ je o poskupljenju salama, svinjske pečenice, pancete, suvog vrata, barene pečenice, slanine i vrata, te konzerviranog programa od svinjskog mesa. Već smo tržnim centrima najavili poskupljenje, što smo po aktuelnim ugovorima u obavezi da uradimo mjesec dana ranije. S obzirom na trenutno stanje i neizvjesnost, tražićemo izmjenu ugovora, odnosno da najava ide 15 dana ranije, jer je za očekivati još poskupljenja, pa da ne budemo na gubitku", naglašava Vasić.

Dodaje da prerađivači iz BiH manje uvoze govedinu, a da piletine imamo iz vlastite proizvodnje.

"Međutim, domaćih svinja, odnosno svinjskog mesa, nema na našem tržištu, tako da nam se spremaju veliki problemi. Nemamo svoje sirovine, a ona iz uvoza sve je skuplja i neisplativija, a sve je manje i ima", upozorava Vasić.

Iz Udruženja uzgajivača svinja RS poručuju da već dugo ukazuju na ovaj problem, ali da domaćeg farmera niko ne želi da čuje.

"Godinama upozoravamo na prekomjerni uvoz mesa iz Evrope, ali bezuspješno, a onda je došla ova velika kriza, u kojoj su enormno poskupjele žitarice. Paralelno, EU zabranjuje izvoz svinjetine, jer vode računa o prehrambenoj sigurnosti svog stanovništva", objašnjava predsjednik ovog udruženja Mišo Maljčić.

Naglašava da iz uvoza možemo da nabavimo sve manje svinjetine, dok smo svoj stočni fond upropastili.

"Ta nebriga sad dolazi na naplatu, a kome drugom, nego običnom čovjeku. Još ćemo dobro proći, ako se situacija dodatno ne pogorša, s obzirom na to da niko prstom ne mrda da bar nešto učini u pogledu zaštite domaće proizvodnje. A zbog neisplativosti, sve više farmera prestaje da se bavi uzgojem ili drastično smanjuje broj svinja", upozorava Maljčić.

Zvanična statistika pokazuje da je za dvije godine broj svinja u Srpskoj pao za skoro trećinu. Naime, u oborima smo 2020. imali 619.400, a lani 420.000 svinja.

Kad je riječ o cijenama mesa i suhomesnatih proizvoda, oni su već značajnije poskupjeli unazad godinu dana, što znači da svako novo poskupljenje dodatno opterećuje ionako prenapregnute kućne budžete većine građana.

Primjera radi, od januara lani do istog mjeseca ove godine, kilogram junetine sa kostima u prosjeku je poskupio za skoro 33 odsto, teletina bez kosti za 15, svinjetina bez kosti za preko 35, svježa piletina za 29 odsto. U ovom periodu, kilogram suvog svinjskog vrata prosječno je poskupio za 3,74 KM, salame i šunkarice za 2, čajna kobasica za 2,3 KM, podaci su Zavoda za statistiku RS.

(Srpskainfo)