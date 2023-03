Skupština Banjaluke izglasala: Evo koliko će poskupiti voda, odvoz smeća i grijanje

Evo koliko će poskupiti komunalne usluge u Banjaluci.

Izvor: Grad Banjaluka

Skupština grada Banjaluka danas je na vanrednom zasjedanju izglasala poskupljenja komunalnih usluga, te će sad za Banjalučane voda biti skuplja za 12 odsto, prikupljanje i odvoz otpada za 24 odsto, a grijanje će građane koštati 19 odsto više.

Odluku o poskupljeni nisu prihvatili svi odbornici, a protiv su bili predstavnici Ujedinjene Srpske, dio PDP-a i DEMOS-a, te odbornik "Banjaluka zove" Saša Lazić.

Gradski menadžer Bojan Kresojević kazao je da Grad Banja Luka i dalje preuzima veći teret poskupljenja na sebe.

"Uvijek je teško donijeti odluku da bilo šta ide na teret građana, ali ono što moram naglasiti jeste da duplo više tog ide na teret komunalih preduzeća i Grada Banje Luke. Deset miliona KM današnjom sjednicom Skupštine Grada na naš prijedlog je preuzeto tereta sa leđa građana Banje Luke. Mislim da je to nešto što je naša obaveza i odgovornost i da kao i u prethodnom periodu uspješno smo bili prepreka poskupljenjima", poručio je gradski menadžer.

Napomenuo je da je je cijena električne energije u učešću u troškovima domaćinstava u potrošačkoj korpi, troškovi hrane i prevoza ono što u ovom trenutku maksimalno otežava život građana Banje Luke.

"I u tom smislu ja se zalažem za smanjenje PDV stope na prehrambene namirnice. Mislim da je to pravo rješenje da se neutrališe ključni problem koji generiše inflaciju u Republici Srpskoj, ali opet pored toga mi smo svjesni da zahtijevano povećanje od skoro 60 odsto za grijanje, bi sigurno bilo u toj zoni koja opterećuje budžet građana Banje Luke i naše svođenje na 19 odsto pokazuje odgovornost koju smo pokazali kao jedinica lokalne zajednice", rekao je Kresojević.

S druge strane, kako je naglasio – preduzeće „Eko toplane“ nisu dostavile sve do ove sjednice informaciju o poslovanju.

"Postoje brojni problemi u komunikaciji sa ovim preduzećem i mogao bih se složiti sa osvrtima nekih od odbornika da treba preispitati partnerstvo sa partnerom koji je većinski vlasnik u ovom preduzeću. Grad je vlasnik 49 odsto, privatni partner ima 51 odsto i promjena koja bi značila da Grad bude većinski vlasnik zahtijeva odluku Skupštine društva u kojoj većinski broj glasova ima upravo privatni partner. To je nešto što je izazovno ispregovarati, ali ono što je Skupština Grada danas poručila privatnom partneru jeste da na ovakav način ne može da sarađuje i posluje sa Gradom. To je jedna strana priče, a druga je naša odgovornost da grijanje ne zavisi od toga ko je privatni partner i mislim da smo danas pokazali tu odgovornost, a to je da najveći teret snosi Grad", zaključio je gradski menadžer.

(Mondo)