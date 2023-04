Dan policije obustavlja saobraćaj u Banjaluci: Evo kuda nećete moći automobilom

U centru Banjaluke danas i sutra biće obustavljen saobraćaj zbog održavanja taktičko-tehničkog zbora povodom obilježavanja Dana policije Republike Srpske, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Izvor: Grad Banjaluka/S.Ćuković

Saobraćaj je danas od 10.00 do 15.00 časova obustavljen na Trgu Krajine, a sutra od 8.00 do 15.00 časova u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save.

U utorak, 4. aprila, saobraćaj će biti obustavljen od 8.00 do 11.00 časova od Bulevara Desanke Maksimović, na dijelu od Bulevara vojvode Stepe Stepanovića do Ulice majke Jugovića, te Ulici Jug Bogdana, na dijelu od Ulice majke Jugovića do Ulice Josifa Pančića.

Obustava će biti i u ulici pored Osnovne škole "Branko Radičević" koja povezuje Bulevar Desanke Maksimović i Bulevar vojvode Stepe Stepanovića.

(Srna)