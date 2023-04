Protest poljoprivrednika u Bijeljini: "Istjerali ste nas na ulice, mi ćemo vas iz fotelja!"

Poljoprivrednici iz Bijeljine, kao i okolnih opština, sa traktorima su izašli na ulice i dovezli se ispred Agrotržnog centra u tom gradu, gdje protestvuju i negoduju i izražavaju nezadovoljstvo prema resornom ministarstvu i vladi.

Izvor: BN TV INFO

"Istjerali ste nas na ulicu, mi ćemo vas iz institucija i fotelja. Biće nas još više, narod nema hrane i zato će se svi pobuniti", poručio je poljoprivrednik Stevo Radić.

Ispred kolone traktora koji su se jutros kretali ulicama Bijeljine, prema Agrotržnom centru, pješke je išao predsjednik Udruženja poljoprivrednika "Sela Semberije i Majevice" Savo Bakajlić.

On je juče rekao da je poljoiprivrednicima dogorilo i da moraju na ulicu da protestvuju i traže svoja prava.

"Ako ne posijemo i ne obrađujemo zemlju, ostaćemo bez hrane i ova država je u problemu“, kazao je Bakajlić, navodeći da država i resorno ministarstvo nema sluha za probleme poljoprivrednika.

Protest poljoprivrednika komentarisao je danas u Prijedoru i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su protesti poljoprivrednika u Bijeljini i u Kozarskoj Dubici potpuno neopravdani u godini kada je najviše novca izdvojeno za poljoprivredu što su, kako je rekao, tražili upravo poljoprivrednici Semberije.

"Od svih tih traktora koji tamo dolaze, država je sigurno investirala 40 odsto donacije da se oni kupe, ali ne da hodaju po ulicama nego da rade u poljoprivredi", rekao je Dodik novinarima u Prijedoru odgovarajući na pitanje o protestima najavljenim za danas.

On je naveo da je nemoguće ne platiti obaveze državi, a tražiti da se isplati sve i jedan fening podsticaja kao što je poljoprivrednicima isplaćen.

"U Kozarskoj Dubici rješavamo to pitanje. U Dubici ima najveći broj ljudi koji su dobili u zakup ili koncesiju poljoprivrdno zemljište. Ima jedan broj koji je nezadovoljan i rješavamo to pitanje. Ministar je dobio nalog da se vidi da se to pitanje riješi i riješićemo to pitanje", najavio je Dodik.

On je ponovio da su protesti nepotrebni.

"Ti ljudi neće to rješavati na taj način. I nema potrebe da na taj način rješavati jer je to pitanje koje i ja znam i ja hoću da se to pitanje riješi. Ukoliko budu izlazili na ulice, neće se riješiti", dodao je Dodik.

(BN TV/Srna)