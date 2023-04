Pojedine medijske kuće ga već koriste: Kakav bi uticaj ChatGPT mogao imati na novinarstvo

Otkako je lansiran u novembru prošle godine, ChatGPT, chatbot vođen umjetnom inteligencijom koji je razvila kompanija za istraživanje i razvoj OpenAI, tema je rasprave u javnosti, ali i među novinarima u vezi s potencijalnim utjecajem te aplikacije na industriju vijesti.

ChatGPT je sposoban automatski generisati tekst na osnovu pisanih upita i uključiti se u dijaloške interakcije s korisnicima, odgovarajući na njihova pitanja.

Stekao je ogromnu popularnost, dosegnuvši više od 100 miliona korisnika u prva dva mjeseca.

Privlačnost chatbota leži u njegovim detaljnim i ljudskim odgovorima u obliku razgovora, uključujući mogućnost osporavanja netačnih pretpostavki i odgovaranja na dodatna pitanja.

Associated Press, Reuters, "The Washington Post", BBC i "The New York Times" već imaju koristi od umjetne inteligencije za proizvodnju sadržaja, personalizaciju svoje ponude i poboljšanje angažmana publike.

Američka medijska kuća BuzzFeed također planira koristiti ChatGPT za poboljšanje svojih kvizova i personalizaciju određenih sadržaja za svoju publiku.

Govoreći za Anadoliju, Jonathan Soma, koji vodi program data novinarstva na Fakultetu novinarstva Univerziteta Columbia, opisao je ChatGPT kao "fantastičan alat" za stvaranje ideja i davanje prijedloga novinarima.

"No, baš kao i svi prijedlozi, oni mogu dovesti u zabludu ili biti netačni. Zato ChatGPT najbolje funkcionira uz novinare, kao alat za pomoć njihovom procesu, a ne kao samostalan proizvod koji obavlja posao novinara", rekao je Soma.

Dodao je da su mnoge medijske kuće oduševljene korištenjem instrumenata koji se pokreću GPT-om za objavljivanje priča, ali je primijetio da je to skuplja investicija.

"To se moglo vidjeti kada je CNET nedavno objavio velik broj članaka sklonih pogreškama, čak i kada se tvrdi da urednici pregledavaju i revidiraju članke generisane umjetnom inteligencijom, vjerovatno ne! Vrlo je lako za poslovni slučaj 'povećanja produktivnosti' nadjačati sposobnost novinara", naveo je Soma.

CNET, tehnološka web-stranica sa sjedištem u SAD-u, navodno je objavila sadržaj u potpunosti generisan umjetnom inteligencijom.

Upitan o ulozi ChatGPT-a u poboljšanju kvaliteta i učinkovitosti novinarstva, Soma je rekao da može obaviti dobar posao u provjeri činjenica unatoč svojoj sklonosti "halucinacijama".

"Automatizirani alati temeljeni na GPT-u za analizu skupova podataka i postavljanje upita velikim skupovima dokumenata brzo sazrijevaju i mogu učiniti mnogo za poboljšanje točnosti izvještavanja. Na primjer, ako pišem o porastu krađa u trgovinama, može automatski izvršiti upit u bazi podataka da vidi je li to točan prikaz", kazao je Soma.

U februaru ove godine, OpenAI je najavio svoj plan da ponudi uslugu pretplate pod nazivom ChatGPT Plus.

Ova usluga pružala bi brojne prednosti svojim pretplatnicima kao što su brži odgovori s prioritetnim pristupom novim ažuriranjima i poboljšanjima. Pretplata košta 20 dolara mjesečno.

ChatGPT ima i neka ograničenja, jer može dati pogrešne odgovore, ne samo jednom, već moguće više puta.

OpenAI već prihvata ograničenja.

"ChatGPT ponekad napiše odgovor koji zvuči uvjerljivo, ali je netočan ili besmislen", priznali su iz kompanije.

Soma se također slaže da je najveći problem s ChatGPT-om "apsolutna tačnost", što donosi neke potencijalne etičke probleme povezane s njegovom upotrebom u novinarstvu, kao što su problemi s pristranošću ili tačnošću.

"Veliki jezični modeli imaju tendenciju 'halucinirati' i davati odgovore na pitanja koja su netačni, ali zvuče tačno. Neko ko može reći 'ne znam' je pouzdaniji od nekoga ko uvijek ima odgovor, a nažalost vrlo je teško nagovoriti ChatGPT da kaže 'ne znam'", rekao je Soma.

Upitan o izazovima s kojima bi se novinari susreli pri integraciji ChatGPT-a u svoj rad, Soma je rekao da su "strah" i "nedostatak znanja" vjerovatno najveći problemi za industriju vijesti.

"Razmjena poruka oko ChatGPT-a jedna je od tih stvari, savršena je i sveznajuća, ili je pristrani stroj za smeće. Ako novinari mogu odvojiti vrijeme, nevezano za posao, da se igraju s ChatGPT-om, to bi im moglo pomoći da uvide njegove snage i slabosti", zaključio je Soma.

