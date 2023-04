Stiže zahlađenje: Jutro sa malo sunca, sredinom dana pljuskovi sa grmljavinom

U BiH danas se očekuje zahlađenje uz jaku kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Izvor: Envato/TTereza

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 12 na zapadu, do 19 na istoku, u višim predjelima na zapadu od osam stepeni Celzijusovih.

Prije podne će biti i sunčanih perioda uz promjenljivu oblačnost, a oblačnost i padavine mogući su samo ponegdje na jugu i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana ponovo će uslijediti zahlađenje uz jaku kišu i pljuskove sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima.

Padavine će se tokom dana i u narednoj noći premještati prema istoku, a ponegdje će biti i lokalnih nepogoda.

Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je pretežno oblačno.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minus dva, Čemerno dva, Han Pijesak četiri, Kalinovik i Mrakovica pet, Sokolac, Gacko i Drinić šest, Mrkonjić Grad sedam, Sarajevo, Nevesinje, Livno i Bugojno osam, Bileća, Rudo, Bihać i Ribik devet, Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Prijedor, Trebinje i Foča 10, Banjaluka, Doboj i Srbac 11, Mostar 12, te Neum 14 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj jutros se vozi po mokrom ili vlažnom kolovozu uz povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima i mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Radi minerskih radova saobraćaj će danas privremeno biti obustavljan na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo-Foča, u mjestu Miljevina od 12.00 do 14.00 časova, dva puta po pet do sedam minuta, te na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta, kod kamenoloma "Han Derventa" u opštini Pale u istom terminu u trajanju od 10 minuta u jednom intervalu.

Zbog sanacije kolovoza, saobraćaj će se na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina odvijati jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac u mjestu Mokro saobraća se usporeno.

Zbog sanacije klizišta saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići /na samoj liniji razgraničenja/, odvija otežano jednom trakom privremenom zaobilaznicom u dužini 150 metara uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog izgradnje biciklističke i pješačke staze do 23. juna na magistralnom putu Rudice-Novi Grad, biće izmjena u odvijanju saobraćaja, uz postavljenu signalizaciju.

Saobraćaj je zbog radova usporen i na dijelu magistralnog puta Žegulja - LJubinje, dionica Podvrsnik - LJubinje.

Za vrijeme rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim saobraćaja do kraja godine. Izmijenjen je režim saobraćaja i na dionici magistralnog puta Brod na Drini 2-Vrba u tunelu Čemerno.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta saobraća se usporeno. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije poštovanje je obavezno.

Na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja, koju će regulisati privremena saobraćajna signalizacija.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice 1-Nova Topola izmijenjen je režim saobraćaja, a zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva 101 Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Radi deminiranja terena na magistralnom putu dionica Kotor Varoš-Mitrovići u mjestu Viševice u opštini Kotor Varoš dolaziće do privremene obustave saobraćaja od 8.00 do 14.00 časova radnim danima i to 30 minuta obustave i 15 propuštanja saobraćaja.

Na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu Brodar-granica Republike Srpske zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase veće od 10 tona, dok se putničkim automobilima ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na području Federacije BiH sporije se zbog radova saobraća na putnim pravcima Jablanica - Mostar u Donjoj Jablanici, Čevljanovići-Nišići, kao i na raskrsnici Gornja Kalesija-Sapna.

Zbog sanacije zatvoren je most na ulazu u Nemilu, a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

(Srna/Mondo)