Sunčano i toplije, ponegdje moguća kiša

U BiH se danas očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme, uz promjenljivu oblačnost i kišu ponegdje u višim predjelima na istoku.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 12 do 19, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Jutros je još uvijek oblačno u većini predjela uz kišu na istoku i slab snijeg u višim predjelima. Prije podne kiša će se polako premjestiti ka istoku, a sa sjeverozapada dolazi do postepenog razvedravanja.

Kasnije poslije podne i uveče moguća je slaba do umjerena oblačnost koja će zahvatati sjeverozapad i jugoistok, a u ostalim predjelima biće pretežno vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće vjetar umjeren do jak sjeverni, koji tokom dana postepeno slabi.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, a u Hercegovini preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zvoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minus četiri, Han Pijesak dva, Mrakovica tri, Sokolac četiri, Nevesinje, Gacko i Drinić pet, Sarajevo šest, Mrkonjić Grad, Bugojno, Srebrenica i Livno sedam, Višegrad, Tuzla, Zenica i Šipovo osam, Prijedor, Zvornik, Bileća, Trebinje, Bihać, Gradačac i Novi Grad devet, Banjaluka, Bijeljina i Doboj 10, Neum 12, te Mostar 14 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na putevima u Republici Srpskoj jutros se vozi po mokrim i klizavim kolovozima, smanjena je vidljivost zbog magle, a učestali su i odroni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog sanacije kolovoza, saobraćaj će se na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina odvijati jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac u mjestu Mokro saobraća se usporeno.

Zbog sanacije klizišta saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići /na samoj liniji razgraničenja/, odvija otežano jednom trakom privremenom zaobilaznicom u dužini 150 metara uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog izgradnje biciklističke i pješačke staze do 23. juna na magistralnom putu Rudice-Novi Grad, biće izmjena u odvijanju saobraćaja, uz postavljenu signalizaciju.

Saobraćaj je zbog radova usporen i na dijelu magistralnog puta Žegulja - LJubinje, dionica Podvrsnik - LJubinje.

Za vrijeme rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim saobraćaja do kraja godine. Izmijenjen je režim saobraćaja i na dionici magistralnog puta Brod na Drini 2-Vrba u tunelu Čemerno.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta saobraća se usporeno. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije poštovanje je obavezno.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice 1-Nova Topola izmijenjen je režim saobraćaja, a zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva 101 Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2.

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod na Drini 2-Vrba u tunelu Čemerno.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Radi deminiranja terena na magistralnom putu dionica Kotor Varoš-Mitrovići u mjestu Viševice u opštini Kotor Varoš dolaziće do privremene obustave saobraćaja od 8.00 do 14.00 časova radnim danima i to 30 minuta obustave i 15 propuštanja saobraćaja.

Na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu Brodar-granica Republike Srpske zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase veće od 10 tona, dok se putničkim automobilima ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

U Federacije BiH, zbog redovng održavanja tunela Gaj i Igman, za saobraćaj je zatvorena dionica auto-puta A-1 Sarajevo zapad-Lepenica. Uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu radova saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom autoputa.

Sporije se zbog radova saobraća na putnim pravcima Jablanica - Mostar u Donjoj Jablanici, Čevljanovići-Nišići, kao i na raskrsnici Gornja Kalesija-Sapna.

Zbog sanacije zatvoren je most na ulazu u Nemilu, a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a kolone teretnih vozila duge su na izlazu iz BiH na graničnim prelazima na sjeveru.

(Srna/Mondo)