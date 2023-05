Oblačno i kišovito, na putevima oprez zbog magle

U BiH će danas u većini krajeva biti oblačno i sa padavinama, koje će krajem dana slabiti i prestati, osim na sjeverozapadu i istoku.

Izvor: mondo.ba

Kiša će prijepodne i tokom dana postepeno jačati u većini krajeva, pa će na sjeveru biti jačih padavina i pljuskova sa grmljavinom, a na sjeveroistoku uglavnom oblačno i suvo vrijeme, povremeno uz kraće sunčane intervale.

Na sjeverozapadu i istoku kiša će se zadržati i tokom naredne noći, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar na sjeverozapadu biće umjeren do jak sjeverni, na istoku slab do umjeren istočni, a na jugu slab i promjenljiv.

Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 19, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme, a slaba kiša pada na području Krajine i Hercegovine.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak šest, Sokolac i Čemerno sedam, Tuzla 10, Sarajevo i Rudo 11, Bijeljina, Trebinje, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Bileća 12, Banjaluka i Prijedor 13, Doboj i Zenica 14, Neum 16 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U pojedinim krajevima Republike Srpske zbog povremene kiše saobraća se po mokrim ili vlažnim kolovozima, a magla u kotlinama i višim krajevima smanjuje vidljivost, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na magistralnom putu Šargovac-Banjaluka danas počinje sanacija zbog čega će biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice do 3. juna dolaziće do povrmene obustave saobraćaja između 11.00 i 15.00 časova dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Crkvina-Modriča, zbog pripremnih radova na izgradnji auto-puta Vukosavlje-Brčko, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije poštovanje je obavezno.

Usporeno se vozi i na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac u mjestu Mokro.

Zbog uklanjanja objekta i sanacije klizišta na regionalnom putu Srbac-Gornja Vijaka, u Ulici Vlade Vinčića, svakodnevno će dolaziti do obustave saobraćaja svakim radnim danom i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Saobraćaj se zbog sanacije klizišta na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići odvija otežano, jednom trakom, a izmjene su i na putu Rudice-Novi Grad gdje je u toku izgradnja biciklističke i pješačke staze.

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina i na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice u rejonu Glinja saobraćaj se odvija usporeno uz povremene kratkotrajne prekide. Usporen saobraćaj zbog radova i na dijelu magistralnog puta Žegulja-LJubinje, dionica Podvrsnik-LJubinje.

Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je zbog radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Vrba u tunelu Čemerno.

Izmjene su i na putnim pravcima Prijedor-Kozarac zbog izgradnje auto-puta, zatim Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, kod Doboja gdje je u toku gradnja auto-puta, te u tunelu Sijeračke stijene na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta vozi se usporeno, kao i na putu Stari Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika.

Zbog oštećenja mostova preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Deminiranje terena odvija se na regionalnom putu Podnovlje-Polje, kod deminerskog gradilišta "Gornji Božinci" i na magistralnom putu Kotor Varoš-Mitrovići u mjestu Viševica. Zbog toga će dolaziti do privremene obustave saobraćaja svakim radnim danom.

U Federaciji BiH će zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj na auto-putu doći do obustave saobraćaja u smjeru Sarajevo sjever-Sarajevo zapad večeras od 19.00 do sutra ujutro do 6.00 časova.

Sporije se vozi zbog radova na putnim pravcima Jablanica-Mostar u Donjoj Jablanici, Čevljanovići-Nišići, kao i na raskrsnici Gornja Kalesija-Sapna.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje-Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu, a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

(Srna/Mondo)